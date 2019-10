Nonostante siano state disputate solo poche partite ufficiali dall'inizio della stagione, tante panchine di società importanti sono a rischio. In Spagna ad esempio Zidane sta incontrando non poche difficoltà così come Tuchel nel Paris Saint Germain mentre in Italia ieri abbiamo assistito alla presentazione di Pioli come nuovo tecnico del Milan, che ha sostituito l'esonerato Marco Giampaolo. Anche in Inghilterra ci sono panchine a rischio, su tutte quelle del Manchester United e del Tottenham: il tecnico norvegese Solskjaer sta incontrando non poche difficoltà dal punto di vista dei risultati, in particolar modo i limiti principali della rosa inglese sono nel settore avanzato dove Sanchez e Lukaku non sono stati sostituiti adeguatamente.

Si parla molto del possibile arrivo di Mandzukic a gennaio ma se il tecnico norvegese non riuscirà ad ottenere importanti risultati prima del Calciomercato invernale, potrebbe essere esonerato quanto prima. Come scrive il Daily Mail, uno dei possibili successori alla panchina del Manchester United potrebbe essere l'ex Juventus Massimiliano Allegri. Ci sarebbe poi un sponsor di eccellenza, Paul Pogba.

Daily Mail: 'Allegri allenatore ideale del Manchester United'

Come scrive il noto giornale inglese, il tecnico toscano, attualmente senza squadra ma sotto contratto con la Juventus fino al 2020, potrebbe accettare l'eventuale offerta del Manchester United. La società inglese naviga a metà classifica in Premier League e di certo non sta ottenendo i risultati che la dirigenza si aspettava, considerando anche gli ingenti investimenti in estate.

Potrebbe esserci quindi un cambio di panchina e il centrocampista francese Paul Pogba potrebbe essere lo sponsor di Massimiliano Allegri. Come è noto infatti il francese è cresciuto alla Juventus sotto la guida del tecnico toscano, con il quale ha instaurato un ottimo rapporto di lavoro ed umano. Inoltre Allegri garantirebbe anche qualità di gestione e competenze tattiche e tecniche come dimostrato alla Juventus per cinque anni, vincendo diverse competizioni.

Il mercato del Manchester United

Massimiliano Allegri potrebbe non essere l'unico bianconero (nonostante sia considerato un ex ma è ancora sotto contratto alla Juventus) a trasferirsi al Manchester United: anche la punta Mario Mandzukic potrebbe accettare l'offerta della società inglese, in quanto è convinto di poter dimostrare di essere ancora un giocatore importante a livello europeo. Il rifiuto dell'offerta di alcune società del Qatar sarebbero motivate proprio da questo: la Juventus lo valuta intorno ai 15 milioni di euro ed ha un contratto di 6 milioni di euro fino al 2021.

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe anche l'Inter su Mandzukic ma la Juventus preferirebbe venderlo all'estero.