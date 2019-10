L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato. In questa prima parte della stagione la squadra nerazzurra ha avuto un ottimo rendimento come dimostra il secondo posto in campionato con diciotto punti. Solo una la sconfitta subita, contro la Juventus, anche se in campo europeo il rendimento non è stato fino ad ora dei migliori con un punto in due partite.

La rosa nerazzurra ha messo in evidenza ancora qualche carenza, soprattutto a livello numerico. Manca un centrocampista che possa far rifiatare Barella, Sensi e Brozovic ma anche un attaccante che permetta qualche turno di riposo a Romelu Lukaku. Uno dei nomi caldi sarebbe quello di Kevin Lasagna che si sposerebbe alla perfezione con Antonio Conte.

Inter su Lasagna

L'Inter potrebbe cercare un vice Romelu Lukaku nella prossima sessione di calciomercato.

All'interno della rosa nerazzurra manca un'alternativa con quelle caratteristiche, visto che nel reparto avanzato in questo momento ci sono giocatori come Politano, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, infortunatosi, tra l'altro, gravemente con la propria Nazionale.

Il nome caldo delle ultime ore sembra essere quello di Kevin Lasagna. Il giocatore in passato ha spesso manifestato la propria fede per i colori nerazzurri e verrebbe di corsa a Milano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

All'Udinese, tra l'altro, dopo aver giocato le prime cinque partite da titolare mettendo a segno una rete contro il Parma alla seconda giornata, sembra essere finito ai margini dell'undici iniziale chiuso da Okaka e Nestorovski. Per questo motivo i friulani sarebbero disposti a trattare la sua cessione anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. I Pozzo, comunque, valutano l'attaccante classe 1992 intorno ai quindici milioni di euro.

Anche il suo agente, Massimo Briaschi, intervistato ai microfoni di FcInternews, ha parlato del possibile interesse dell'Inter come il coronamento della sua carriera

Idea a parametro zero

Lasagna è il nome in cima alla lista dell'Inter come possibile vice Lukaku, ma non è l'unico. Nelle ultime ore, infatti, si parla anche di una clamorosa suggestione a parametro zero. Si tratta del fuoriclasse svedese, Zlatan Ibrahimovic che a dicembre andrà in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy.

Il giocatore recentemente ha dichiarato di sentirsi competitivo ancora per il campionato italiano. Quello in nerazzurro sarebbe un ritorno visto che con la maglia dell'Inter ha già giocato dal 2006 al 2009, vincendo tre scudetti. Al momento si tratta solo di una suggestione ma, in caso di lungo stop di Sanchez, la pista che porterebbe allo svedese potrebbe diventare sempre più calda anche perché non comporterebbe un investimento per il suo cartellino.