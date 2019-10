Il Calciomercato della Juventus e quello del Manchester United continuano a incrociarsi. I Red Devils sono pronti a pescare a Torino i rinforzi per gennaio e il primo della lista sarebbe Mario Mandzukic. L’attaccante ha rifiutato il Qatar perché vuole ancora essere protagonista nel calcio che conta. La Premier League lo attende, ma ci sono ancora dei problemi prima di prendere il volo verso l’Inghilterra.

Di ieri la notizia dell’interessamento di Solskjaer per Emre Can mentre sarebbe sempre Paul Pogba il sogno dei bianconeri. Il francese continua a non rinnovare il contratto con la sua attuale squadre e vorrebbe lasciare la Premier. Il problema è che i Diavoli Rossi non mollano e Raiola non riesce trovare la strategia giusta per farlo partire. Le situazioni dei due centrocampisti sembrano però abbastanza complicate, così l’affare più caldo è quello che dovrebbe portare in maglia rossa Mandzukic.

Calciomercato Juventus: manca l’accordo economico tra Mandzukic e lo United

L’addio del croato è uno dei punti più importanti del calciomercato della Juventus per gennaio. L’attaccante non ha mai giocato con Sarri e la sensazione è che mai lo farà. Higuain e Dybala godono di maggiore considerazione e poi ci sono le parole di Paratici che non lasciano dubbi. Il dirigente bianconero ha confermato che si sta cercando una soluzione per la cessione di Mandzukic. Il segnale è incoraggiante per lo United che di sicuro non troverà ostacoli nella trattativa tra i club, e si vocifera che l’accordo per il cartellino potrebbe essere trovato attorno ad una cifra vicina ai 10 milioni.

Spunta invece un piccolo rallentamento nei colloqui tra il giocatore e la società inglese.

Nella scorsa settimana molti rumors hanno parlato di un accordo verbale già trovato tra le parti. Probabile che la notizia sia vera, per lo meno nella parte in cui c’è il gradimento del giocatore a trasferirsi in Premier. I dettagli però vanno limati e sono soprattutto quelli economici ad oggi a non essere del tutto sistemati. Secondo ESPN infatti il Manchester United avrebbe chiesto al giocatore di abbassare le proprie richieste sullo stipendio. Sarebbe questo al momento il nodo della discordia prima di annunciare la felice conclusione dell’affare.

Mandzukic al Manchester United, la Juventus non lo sostituisce

Nei prossimi mesi, c’è tempo fino a gennaio per trovare la quadra, proseguiranno i colloqui. La sensazione è che il trasferimento possa arrivare senza troppi problemi e i Campioni d'Italia non hanno nessuna fretta. La Juventus infatti non sostituirà Mario Mandzukic. L’attacco bianconero è già al completo e offre a Sarri ampie garanzie sia in caso di tridente sia quando la scelta ricade sulle due punte con il trequartista alle spalle.

Più probabile che qualcosa si muova a gennaio per il centrocampo, l’addio di Emre Can lascerebbe un vuoto numerico importante che andrebbe colmato con almeno una pedina.

In bilico ci sarebbe anche Adrien Rabiot che i quotidiani inglesi accostano al Tottenham in uno scambio con Eriksen. Il francese si giocherà molto nei prossimi 22 giorni quando la Juve scenderà in campo ben sette volte. Ci sarò spazio anche per lui che però dovrà dimostrare sul campo di poter essere un arma in più altrimenti la cessione potrebbe diventare una seria alternativa per il suo futuro.

Infine c’è la questione terzini da analizzare con attenzione. Cuadrado a destra ha dato ampie garanzie e con Danilo formano una buona coppia. A questo punto a sinistra slitterebbe De Sciglio come vice Alex Sandro, andando a completare la batteria di esterni difensivi. Stando così le cose, nessun movimento verrà effettuato in sede di mercato, ma le valutazioni sono ancora in corso. Ad oggi quindi si può affermare con certezza che l’unica trattativa davvero calda per il calciomercato della Juventus è quella per la cessione di Mario Manduzkic, con il Manchester United fortmente interessato.