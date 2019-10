Ieri sera, la Juventus è riuscita ad imporsi all'ultimo respiro sul Genoa. I bianconeri, grazie a Cristiano Ronaldo che ha battuto il rigore decisivo al 95' minuto, si sono aggiudicati tre punti importantissimi che consentono alla squadra di Maurizio Sarri di restare in testa alla classifica. Al termine della partita contro il Genoa, Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Jtv toccando diversi argomenti.

In particolare, il numero 33 juventino si è soffermato sulla nuova maglia che la Vecchia Signora ha inaugurato proprio ieri sera: "Per me è una maglia spettacolare".

Bernardeschi promuove la nuova maglia

La Juventus è sempre all'avanguardia nelle sue scelte e ieri sera, il club bianconero ha mostrato a tutti una nuova maglia che ha raccolto il consenso dei tifosi. La casacca indossata da Cristiano Ronaldo e compagni è stata creata grazie alla collaborazione tra la società di Andrea Agnelli, Adidas e Palace.

Il brand londinese, che ha preso vita dalla cultura degli Skater, si è unito allo sponsor tecnico dei bianconeri per creare questo kit davvero innovativo che abbina i colori tradizionali della Vecchia Signora è il design urban. A questo si aggiungono i dettagli fluo sulle maniche, e sulle scritte dello sponsor Jeep e nel nome e nel numero dei giocatori. Questa maglia è stata molto apprezzata dai campioni della Juve e a confermarlo è stato Federico Bernardeschi che a Jtv a sottolineato che la casacca è spettacolare.

Inoltre, il numero 33 juventino ha poi aggiunto che anche chi seguiva la partita da casa ha potuto apprezzare il nuovo kit dei bianconeri: "Devo dire che era bella anche da vederla da casa". Infine, Bernardeschi ha raccontato quanto per lui sia speciale giocare all'Allianz Stadium: "È bello giocare di sera, quando giochi di sera nel nostro stadio è davvero un’emozione unica".

Un nuovo ruolo per il numero 33 juventino

Nelle ultime settimane, Maurizio Sarri ha deciso di cambiare modulo e di giocare con il 4-3-1-2.

Come trequartista, il tecnico bianconero sta schierando principalmente Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha parlato proprio di come si trova a ricoprire questo nuovo ruolo: "Devo dire che mi trovo bene in quella posizione e più ci gioco più mi trovo bene", ha spiegato il giocatore della Juventus che poi ha aggiunto di essere contento e che poi quando entreranno un po' più di gol lui e i suoi compagni si divertiranno tanto.

Inoltre, Bernardeschi ha parlato anche in zona mista sottolineando che Sarri lo sta aiutando tanto ad assimilare questo nuovo ruolo: "Io mi sto trovando molto bene, il mister mi sta insegnando veramente tanto", ha dichiarato l'attaccante classe 94 che poi ha aggiunto che più si trova a giocare da trequartista e più riesce a venire fuori. Infine, il giocatore di Carrara ha ribadito che Maurizio Sarri lo sta aiutando tanto: "Il mister mi aiuta, mi spiega molto bene le cose e sono molto felice di quello che sto facendo".