Questo pomeriggio la Juventus non è riuscita ad andare oltre all'1-1 contro il Lecce. I bianconeri hanno giocato un buon match, ma hanno saputo concretizzare in zona gol. Proprio la poco cattiveria è il problema che probabilmente ha impedito alla Juventus di vincere.

Paulo Dybala, con un post su Instagram, ha messo in evidenza proprio questo aspetto: "Più cattiveria è quello che ci servirà per arrivare agli obiettivi".

I bianconeri dovranno ritrovare la lucidità sottoporta, ma questo è un piccolo difetto che Maurizio Sarri fino ad ora non è riuscito a correggere ed i bianconeri, in questa prima parte della stagione, spesso non hanno concretizzato come avrebbero dovuto.

Alla Juve manca cattiveria

La Juventus,oggi ha fatto un piccolo passo falso contro il Lecce. Anche se i bianconeri, dal punto di vista del gioco, hanno sicuramente dominato.

Paulo Dybala, al termine della partita, ha individuato il difetto della sua squadra ovvero la mancanza di cattiveria. Ma secondo il numero 10 juventino, comunque, la squadra può ancdare avanti a testa alta, come ha spiegato lui steso su Instagram: "Più cattiveria è quello che ci servirà per arrivare agli obiettivi, ma sempre a testa alta".

Adesso per Dybala e compagni è già tempo di lasciarsi alle spalle il pareggio di oggi e di concentrarsi in vista della gara contro il Genoa di mercoledì sera.

Douglas Costa: 'Una grande squadra da una partita così impara'

Dopo la partita contro il Lecce anche Douglas Costa ha analizzato la prestazione della Juventus.

Il numero 11 brasiliano, con un post su Instagram, ha sottolineato che una grande squadra da partite del genere impara molto: "Una grande squadra da una partita così impara, - ha scritto Douglas Costa sul suo profilo di Instagram - cresce e trova la rabbia per la prossima vittoria!".

Juve in ansia per Pjanic

La partita di oggi, per la Juventus non ha lasciato solo l'amaro in bocca per il risultato, ma anche perché Miralem Pjanic ha dovuto chiedere il cambio nel secondo tempo a causa di un fastidio muscolare. Il numero 5 juventino si è immediatamente fermato appena ha sentito dolore alla coscia ed è stato sostituito. Adesso Pjanic dovrà essere sottoposto ad accertamenti per capire l'entità del problema.

È difficile, però, che il centrocampista bosniaco possa essere a disposizione per la gara contro il Genoa.

Anche Gonzalo Higuain in un contrasto con il portiere del Lecce ha preso una forte botta alla testa. L'argentino è subito caduto a terra e i medici lo hanno immediatamente soccorso, il centravanti ha terminato la partita con un vistoso turbante. Alla fine della gara il Pipita è stato portato nello spogliatoio in barella.

Stando a quanto raccolto da Sky Sport, Higuain è stato poi trasportato in ospedale per fare una tac.