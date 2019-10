La Juventus è pronta ad investire in maniera massiccia sul mercato nelle prossime stagioni, lo dimostrano le parole del presidente bianconero Andrea Agnelli durante l'ultima assemblea degli azionisti che si è tenuta questa settimana: un aumento di capitale che porterà inevitabilmente acquisti importanti sul mercato e allo stesso tempo un'implementazione delle infrastrutture, su tutte il nuovo stadio dedicato alla Juventus Women, all'under 23 e all'under 19.

E a proposito di mercato, la dirigenza non lavora solo su grandi acquisti ma anche su possibili occasioni di mercato, su tutte quella dei parametri zero. Nelle ultime ore i principali media sportivi confermano che i bianconeri sarebbero vicinissimi all'acquisto del talento argentino del Velez Sarsfield Matias Soulè, che dovrebbe liberarsi a parametro zero a dicembre 2019 per poi firmare il suo nuovo contratto a gennaio con la Juventus.

Un rinforzo per l'under 23 o per la Primavera, ma non è detto che i bianconeri non possano decidere di cederlo in prestito in qualche società amica all'estero.

Matias Soulé potrebbe firmare a gennaio con i bianconeri

Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista offensivo classe 2003 del Velez Sarsfield sarebbe vicinissimo alla firma con la Juventus. La dirigenza bianconera lavora alla trattativa sin da inizio 2019, quando ha capito di avere la possibilità di arrivare ad un talento importante che ricorda molto nelle caratteristiche tecniche il primo Paulo Dybala.

Mancino che ama giocare sulla destra o come trequartista, ha del dribbling e nella velocità le caratteristiche principali. Il ragazzo ha inoltre ha un piede mancino molto efficace che gli ha permesso di mettersi in evidenza non solo nelle giovanili del Velez ma anche nelle nazionali minori dell'Argentina.

La famiglia lavora per l'ottenimento del passaporto comunitario

La famiglia del giocatore sta cercando di velocizzare la pratica per l'ottenimento del passaporto comunitario, aspetto molto importante per il tesseramento dell'argentino.

La Juventus avrebbe battuto la concorrenza del Monaco ma anche del Velez Sarsfield che sta provando in tutti i modi a convincere il giovane a firmare il rinnovo di contratto con la società argentina.

Le trattative della Juventus

A proposito dei parametri zero la Juventus è sempre molto attenta alle occasioni di mercato: in questo senso la dirigenza bianconera sta seguendo molti giocatori che vanno in scadenza a giugno 2020, su tutti Aldeirweireld ed Eriksen del Tottenham, Willian del Chelsea e Meunier del Paris Saint Germain.

In particolar modo sono il centrocampista offensivo danese del Tottenham e il terzino destro del Paris Saint Germain i giocatori che interesserebbero maggiormente alla dirigenza bianconera.