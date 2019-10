Il Calciomercato non si ferma mai. Stanno infatti arrivando numerose voci per quanto riguarda la Juventus. Le ultime novità si concentrano su Ivan Rakitic, fortissimo centrocampista del Barcellona e della Nazionale croata. Il club bianconero sarebbe pronto all'assalto per il giocatore di origine balcanica, il quale vorrebbe lasciare la Catalogna. Rakitic, infatti, non sta collezionando un buon minutaggio a Barcellona e non ha certamente un buon rapporto con il tecnico del club blaugrana Ernesto Valverde.

L'allenatore spagnolo non lo considera un titolare fisso e finora gli ha concesso pochissimo spazio; una situazione non gradita al centrocampista croato, che starebbe seriamente pensando di lasciare il club catalano. Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, inoltre, il Barcellona avrebbe intenzione di abbassare le sue pretese sul prezzo del cartellino di Rakitic, da una cifra di 45 milioni di euro ad una di circa 35, considerando sia l'età del giocatore (31 anni) sia soprattutto il fatto che il suo contratto scadrà a giugno del 2021.

Una situazione che sta attirando numerosi top club del panorama calcistico continentale. Ma non sono certo solo queste le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Rakitic potrebbe essere il colpo di gennaio

Ivan Rakitic potrebbe essere il prossimo colpo di mercato della Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero apprezza moltissimo il giocatore di nazionalità croata e sogna un centrocampo in salsa balcanica con Miralem Pjanic.

La Juventus, però, dovrà battere la concorrenza del Manchester United e dell'Inter, società fortemente interessate all'acquisto del forte centrocampista del Barcellona. Rakitic, come sottolinea il noto quotidiano spagnolo Sport, ha già manifestato il suo desiderio di lasciare la città catalana, nel caso in cui Valverde dovesse continuare ad utilizzarlo con il contagocce. "Sono contento di far parte del Barcellona, ma voglio giocare, non solo passeggiare per la città e andare al mare.

Se le cose non cambieranno nei prossimi giorni, parlerò di nuovo con la società". La Juventus potrebbe approfittare di questa situazione e garantirsi uno dei migliori interpreti al mondo del centrocampo. Un altro giocatore tenuto nel mirino dal club bianconero è Dani Olmo, talentuoso centrocampista della Dinamo Zagabria. Stando a quanto riporta Tuttosport, sul giovanissimo giocatore ci sarebbero anche Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester United, disposte a mettere sul piatto una cifra considerevole per l'acquisto del campione di Europa con l'Under 21.