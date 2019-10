La rivista francese France Football ha finalmente pubblicato la lista dei 30 pretendenti al Pallone d'Oro 2019. Purtroppo, come già accaduto lo scorso anno, non c'è alcun rappresentante italiano fra i papabili, ma a tenere alta l'attenzione mediatica nel nostro Paese ci pensano ben tre giocatori della Serie A: Cristiano Ronaldo Matthijs De Ligt della Juventus e Kalidou Koulibaly del Napoli.

Ricordiamo che il premio iridato sarà consegnato il prossimo 2 dicembre a Parigi e che l'attuale detentore è il croato Luka Modric, non presente nella lista di quest'anno.

Tra le altre esclusioni eccellenti ci sono senz'altro quelle di tre centravanti di razza come Suarez, Neymar e Kane, che nella scorsa stagione non hanno brillato come negli scorsi anni.

Esclusioni eccellenti e conferme

Passando in rassegna i nomi dei presenti si nota subito che tra i candidati al Pallone d'Oro 2019 spiccano ben sette giocatori del Liverpool, la squadra vincitrice dell'ultima edizione della UEFA Champions League.

Come accade oramai da qualche anno le preferenze sono espresse da 180 giornalisti del settore, uno per ogni Paese, che hanno espresso ben 5 preferenze (in ordine di classifica) ciascuno. Anche questa volta sono presenti sia Lionel Messi che Cristiano Ronaldo, ognuno dei due è pronto a dare battaglia per conquistare il sesto Pallone d'Oro ed eventualmente staccare l'altro nell'albo d'oro di questo speciale riconoscimento.

Ecco la lista di tutti i trenta candidati:

Sadio Mane (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Hugo Lloris (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)

Kylian Mbappé (PSG)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Donny van de Beek (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Marc-André Ter Stegen (Barcellona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-min Son (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Roberto Firmino (Liverpool)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Antonie Griezmann (Barcellona)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Ryhad Mahrez (Manchester City)

Lionel Messi (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Eden Hazard (Real Madrid)

Joao Felix (Atletico Madrid)

Marquinhos (PSG)

Raheem Sterling (Manchester City)

Gli altri trofei individuali

Sempre il giornale francese ha stilato la lista delle giocatrici candidate al Pallone d'Oro 2019 e per i riconoscimenti dei trofei Kopa e Yashin, questi ultimi rispettivamente per il miglior Under 21 e per il miglior portiere della stagione.

Tra i nomi più quotati per la vittoria fra i giovani ci sono senz'altro De Ligt, Joao Felix e Sancho, ma è candidato anche l'italiano Moise Kean. Mentre fra i portieri il favorito pare essere Alisson, che con le sue prodezze ha trascinato il Liverpool alla conquista della Champions League: fra i candidati ci sono comunque anche lo juventino Szczesny e l'interista Handanovic.