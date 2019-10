È stato uno degli acquisti più onerosi del Calciomercato del Manchester City, convinto di poter investire su un terzino in grado di dare ulteriore qualità ad una squadra già forte come quella allenata da Guardiola: parliamo del portoghese Joao Cancelo, che dopo un tira e molla durato molti giorni fra Juventus e Manchester City, alla fine è riuscito a trasferirsi in Inghilterra per giocare con un tecnico che il portoghese stima da sempre.

Di certo Joao Cancelo in questi primi mesi di Manchester City sta avendo non poche difficoltà di adattamento al calcio inglese, nello specifico negli schemi promossi dal tecnico spagnolo che chiede molto in fase di possesso palla ma anche nella fase senza. Le recenti parole di Guardiola sembrano molto pesanti, in quanto il tecnico spagnolo vuole concorrenza sulla fascia destra e soprattutto vuole un giocatore di qualità che sappia far rifiatare l'affidabilissimo Walker che però inizia ad avere 32 anni e quindi ha bisogno di un po' di turnover.

Proprio per questo le ultime indiscrezioni lanciate da 'calciomercato.com' sembrano confermare un possibile interesse del Manchester City per un terzino sinistro del Nizza.

Il portoghese fatica ad adattarsi agli schemi del City

Come dicevamo, Guardiola non può aspettare molto il portoghese e già a gennaio potrebbe decidere di investire sul mercato per dare un'alternativa valida a Walker. Il tecnico spagnolo ha giustificato in parte Joao Cancelo per il difficile adattamento ai suoi schemi perché è arrivato tardi nel calciomercato estivo e gran parte del lavoro era stato già fatto.

Però starà anche all'abilità del portoghese cercare di assimilare quanto prima le richieste di Guardiola, che come scrive calciomercato.com, si starebbe guardando intorno sul mercato alla ricerca di un giocatore che sappia far rifiatare Walker. Uno dei giocatori individuati dalla dirigenza inglese è il terzino sinistro del Nizza Yousef Atal, ma secondo il noto sito sportivo potrebbe essere anche un modo per stimolare Joao Cancelo a migliorare nel suo modo di approcciarsi agli schermi di Guardiola.

Dolori sulla fascia destra anche per la Juventus

Proprio Joao Cancelo è stato venduto a peso d'oro dalla Juventus al Manchester City, che ha diminuito l'offerta cash grazie all'inserimento del terzino destro Danilo. Il brasiliano è partito molto bene nella sua esperienza alla Juventus, realizzando anche un gol nel successo della Juventus sul Napoli per 4 a 3, ma un infortunio ha condizionato il suo impiego.

Sarri ha rimediato al tutto inserendo sulla fascia destra Cuadrado, con il colombiano che sta dimostrando di poter fare alla grande quel ruolo. Questo potrebbe significare panchina sia per De Sciglio che per Danilo, che a breve dovrebbero rientrare dai rispettivi infortuni.