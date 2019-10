Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Federico Bernardeschi, giocatore che è alla sua terza stagione in bianconero. Dopo un anno di apprendistato, la scorsa stagione, sotto la guida di Massimiliano Allegri, l'ex Fiorentina ha trovato molto spazio. Con l'arrivo del nuovo tecnico Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus si aspettava di essere impiegato con continuità, ma non è assolutamente stato così.

In questa prima parte di stagione, infatti, Federico Bernardeschi non è mai partito titolare, dunque potrebbe decidere di essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato invernale. L'ex talento della Fiorentina è molto apprezzato da alcuni top club europei; nelle scorse settimane si è parlato anche dell'interesse del Barcellona, ma anche il Paris Saint Germain di Thomas Tuchel si è messo sulle sue tracce.

Si sta vociferando di un possibile scambio a gennaio tra la Juventus e il club transalpino. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile scambio Bernardeschi-Paredes a gennaio

Federico Bernadeschi non sta trovando spazio alla Juventus; nonostante gli infortuni di Danilo e di Douglas Costa, infatti, il tecnico Maurizio Sarri ha preferito puntare su altri giocatori, come Juan Cuadrado, autore di ottime prestazioni nelle ultime partite, quando è stato impiegato sulla fascia destra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Nel ruolo di trequartista, inoltre, Maurizio Sarri preferisce Aaron Ramsey rispetto a Bernardeschi. Il gallese è stato impiegato dietro le due punte e ha soddisfatto il tecnico bianconero. Sarri considera l'ex viola come una mezzala, ma in quel ruolo la Juventus è già coperta. A venticinque anni Bernardeschi vorrebbe giocare con continuità, anche per non perdere il posto nella Nazionale italiana. Non bisogna dimenticare, infatti, che al termine della stagione ci saranno gli Europei, appuntamento al quale Bernardeschi vorrà certamente esserci.

Nelle ultime ore, comunque, si sta parlando di un possibile scambio con Leandro Paredes, altro giocatore davvero molto scontento. Il tecnico del Paris Saint Germain lo sta infatti impiegando con il contagocce, dal momento che non lo considera un titolare. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato invernale è Mario Mandzukic.

Il centravanti croato è considerato fuori dal progetto di Maurizio Sarri, che non lo ha mai fatto scendere in campo fino a questo momento.