Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, riportate da "Il Bianconero.com" la Juventus starebbe monitorando Gareth Bale, fuoriclasse del Real Madrid. Il campione gallese potrebbe cambiare maglia già nella prossima sessione di calciomercato, dal momento che la rottura con il Real Madrid sarebbe insanabile. Come scrive il noto quotidiano spagnolo "As", infatti, il giocatore è rimasto fuori dai convocati nella partita che i Blancos hanno disputato contro il Bruges in Champions League e non ha per nulla gradito la decisione del tecnico Zinedine Zidane.

Bale è stato protagonista di un buon avvio di stagione, ma l'impressione è che il gallese alla fine decida di lasciare il Real Madrid. Su di lui, oltre alla Juventus, ci sono alcuni top club del calcio europeo, tra cui Manchester United, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Inutile sottolineare che per la società di Andrea Agnelli Bale sarebbe un grandissimo colpo di mercato. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, obiettivo Gareth Bale

Potrebbe essere Gareth Bale il prossimo colpo della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore gallese non sarebbe più felice nella capitale spagnola, dal momento che non ha mai avuto un buon rapporto con il tecnico delle merengues Zinedine Zidane. Il connazionale Aaron Ramsey, arrivato alla Juventus la scorsa estate, potrebbe convincere Bale a raggiungerlo a Torino.

Si attendono ulteriori notizie nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus continua a tenere nel mirino due dei migliori giovani del panorama calcistico italiano. Si tratta di Sandro Tonali e Federico Chiesa. I due giocatori sono stati protagonisti di un ottimo inizio di stagione, grazie a prestazioni sicuramente di altissimo livello. Per i due, però, si prospetta l'ennesimo duello con l'Inter.

Anche Beppe Marotta, infatti, ha da tempo messo nel mirino i due talenti italiani ed è pronto a dare battaglia al collega Fabio Paratici. Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", sarà decisiva la volontà dello stesso Chiesa, che è stato molto vicino alla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Sul fronte legato al mediano del Brescia, Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia in estate, ma il presidente del club lombardo Cellino valuta Tonali almeno cinquanta milioni di euro.

Si dovrebbe dunque arrivare ad una vera e propria asta nella prossima sessione di calciomercato estivo. Intanto, pare sempre più vicina la partenza di Mario Mandzukic, giocatore che non rientra nei piani di Maurizio Sarri.