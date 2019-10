La Juventus annovera una lunga esperienza in materia di colpi a parametro zero, basti ricordare che in estate ne ha messi a segno ben due: Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Il prossimo entrato nel mirino di Paratici sarebbe Christian Eriksen. Il trequartista, in scadenza di contratto con il Tottenham, avrebbe già rifiutato la corte di parecchie squadre, perché il suo desiderio sarebbe quello di accasarsi in un top club. I bianconeri non vorrebbero farsi sfuggire questa ghiotta occasione.

La concorrenza di Real Madrid e Bayern Monaco

Secondo il "Corriere di Torino", il ds bianconero lo terrebbe sotto la lente d’ingrandimento da tempo ed ora starebbe aspettando gennaio per tentare un approccio direttamente con l’entourage del giocatore, bypassando così la dirigenza del Tottenham. Il danese piace a tutto il pianeta bianconero, Sarri compreso, che l’ha incontrato nella passata stagione quando sedeva sulla panchina del Chelsea.

Accaparrarsi il 'cervello' che ha condotto gli Spurs di Pochettino in finale di Champions League non sarebbe semplice perché il presidente dei londinesi Daniel Levy vorrebbe tentare di convincere Eriksen a rimanere alla sua corte. Oltre alla riottosità degli inglesi, i bianconeri dovranno fare i conti con la feroce concorrenza di Bayern Monaco e Real Madrid. I blancos la scorsa estate hanno cercato di ingaggiare uno tra Paul Pogba e Eriksen, ma alla fine tutto evaporò con grande delusione dell’allenatore Zinedine Zidane.

Florentino Perez, a gennaio, potrebbe fare un tentativo per arrivare al danese, visto che il francese campione del mondo di Russia 2018 sarebbe bloccato al Manchester United fino alla prossima estate.

Le trattative entreranno nel vivo a gennaio

Il Tottenham, qualora decidesse di cedere il trequartista tra un paio di mesi, potrebbe chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Juventus sarebbe in prima fila a tentare l’assalto, anche se trovare spazio nell’affollato centrocampo bianconero sarebbe difficilissimo.

Nell’ultima sessione la dirigenza della Continassa ha cercato di piazzare Emre Can oltre che Mario Mandzukic, Marko Pjaca, Mattia Perin, Daniele Rugani senza successo, ora potrebbe provarci in inverno. Ingaggiare Eriksen nella prossima sessione di Calciomercato potrebbe essere un problema sia per la feroce concorrenza che per l’ampiezza della rosa. Nonostante questi ostacoli, la Juventus cercherà ugualmente di non lasciarsi sfuggire l'opportunità e in quest’ottica a breve potrebbe stabilire i primi contatti con il giocatore.

La fumata bianca dunque non dipenderebbe solo da Paratici, ma da altri fattori non controllabili.