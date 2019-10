La Juventus la scorsa settimana è riuscita ad ottenere due importanti vittorie: la prima in Champions League contro il Bayer Leverkusen per 3-0 (utile per gettare le basi per la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea) e la seconda in Serie A contro l'Inter per 2-1, che non solo le ha permesso di conquistare il primo posto in classifica, ma anche di mettere in evidenza la forza e la qualità dell'organico.

Nel post-partita della Champions League di martedì scorso, l'ex tecnico ed oggi commentatore televisivo Fabio Capello aveva detto a Sarri che la sua Juventus ha un sistema di gioco molto simile a quella di Allegri.

Questa dichiarazione è stata ripresa e ironicamente criticata dall'ex giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi. Questi, infatti, in seguito alla vittoria dei bianconeri in casa dell'Inter, ha stuzzicato proprio l'ex allenatore del Milan, rimarcando le sue affermazioni sul sistema di gioco della squadra di Sarri.

Pistocchi: frecciata sarcastica a Fabio Capello

Il tweet di Pistocchi non nasconde una vena polemica nei confronti di Fabio Capello, il quale aveva paragonato l'attuale Juventus guidata da Maurizio Sarri a quella allenata fino alla scorsa stagione da Allegri.

Il giornalista di Cesena (ma anche la maggior parte degli addetti ai lavori) ritiene che la prova di forza della compagine torinese di domenica sera contro l'Inter abbia dimostrato come ormai i bianconeri abbiano cambiato mentalità e gioco, proponendo un calcio più offensivo rispetto a quello dello scorso anno.

D'altronde, l'azione che ha portato al secondo gol, caratterizzata da 24 passaggi e conclusasi con la realizzazione di Higuain, rappresenta appieno il credo tattico di Sarri che, evidentemente, secondo Pistocchi è diverso da quello del suo predecessore.

Il 63enne romagnolo ha rincarato la dose, aggiungendo che Capello aveva sentenziato che tanti passaggi non servono a niente e che sarebbe stato più utile lanciare il pallone in profondità per innescare Higuain.

Non più tardi di martedì scorso, Fabio Capello, opinionista di Sky, diceva a Sarri che,più o meno, la Juve gioca come quella di Allegri, e che tanti passaggi non servono a niente, meglio un lancio lungo per Higuain. #Capiscers pic.twitter.com/NSCxAQ03wC — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 7, 2019

Moggi ha denunciato Pistocchi

Maurizio Pistocchi non è nuovo ad uscite polemiche e a scontri verbali in televisione con noti personaggi del mondo del calcio.

In alcuni casi, in seguito ad alcune dichiarazioni è stato anche chiamato a difendersi in tribunale, come sta accadendo in questo periodo per alcune affermazioni espresse nei confronti di Luciano Moggi.

Nello specifico, nel 2014 a SportMediaset il giornalista romagnolo aveva attaccato l'ex direttore generale della Juventus, paragonandolo a personaggi poco raccomandabili che non sarebbero grandi esempi di legalità e giustizia.

Inoltre aveva attaccato quei programmi che avevano continuato ad ospitare Moggi, nonostante fosse stato radiato dopo lo scandalo Calciopoli.

Per tutti questi motivi, l'ex dirigente sportivo ha denunciato Pistocchi per diffamazione aggravata e il 23 gennaio 2020 dovrebbe tenersi l'udienza definitiva con annessa sentenza.