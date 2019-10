C'è grande attesa per l'anticipo della 9^ giornata di Serie A che mette di fronte il Lecce di Fabio Liverani e la Juventus di Maurizio Sarri. La gara inizierà sabato alle ore 15:00 e verrà disputata al Via del Mare, stadio del capoluogo salentino.

La Juventus si presenta a questa partita dopo la vittoria molto sofferta ottenuta contro il Lokomotiv Mosca in casa. La squadra di Liverani, invece, arriva a questa partita dopo il buon pareggio ottenuto contro il Milan del nuovo allenatore Pioli.

Il Lecce è comunque stato protagonista di un buon inizio di stagione, poiché al momento si trova fuori dalla zona retrocessione.

Per la gara del Via del Mare, il tecnico bianconero Maurizio Sarri dovrebbe fare a meno sia di Paulo Dybala che di Leonardo Bonucci per la sfida in programma contro i salentini. Nonostante l'ottima prestazione offerta contro il Lokomotiv Mosca, infatti, all'attaccante argentino dovrebbe essere preferito Federico Bernardeschi.

L'italiano è stato spesso schierato come trequartista alle spalle delle punte e avrebbe una nuova grande opportunità per mettersi in mostra. Leonardo Bonucci, invece, è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e non ha saltato neanche una partita finora. La gara contro il Lecce sembra dunque la giusta occasione per dare un po' di respiro a quello che, in assenza di Chiellini, è il leader dell retroguardia bianconera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Juventus-Lecce: le probabili formazioni del match

La Juventus dovrebbe schierare Szczesny in porta, mentre in difesa Maurizio Sarri potrebbe concedere un turno di riposo a Leonardo Bonucci, aurore di un ottimo inizio di stagione. Al posto del difensore centrale italiano dovrebbe esserci Demiral, molto criticato per avere fatto il saluto nazionalista a favore di Erdogan con la maglia della Turchia.

Sulla destra dovrebbe esserci Danilo, mentre saranno confermati De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo dovrebbe partire titolare Rabiot, spesso escluso da Sarri in queste prime uscite stagionali. Intoccabile Pjanic, che dovrebbe essere affiancato da Sami Khedira. In attacco Bernardeschi supporterà il tandem formato da Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Ancora indisponibili Ramsey e Douglas Costa. Nelle fila del Lecce staffetta in attacco tra Farias e Falco.

Dietro alle punte ci sarà Mancosu, vera anima della squadra salentina.

Le probabili formazioni:

Lecce: Gabriel, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Majer, Tachtsidis, Tabanelli, Mancosu, Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

Juventus: Szczesny, Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri