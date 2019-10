Paulo Dybala è senza dubbio l'uomo del momento e, dopo la doppietta di martedì alla Lokomotiv Mosca, si parla di lui a 360 gradi. L'attaccante della Juventus viene esaltato per le sue prodezze in campo, ma nelle ultime ore si stanno scoprendo anche alcuni aneddoti privati della Joya. Infatti, la sua fidanzata Oriana Sabatini a "Gente" in Argentina ha svelato come si sono conosciuti lei e Paulo Dybala.

La bella cantante Sudamericana ha svelato che l'attaccante per chiederle un appuntamento le scrisse su Whatsapp: "Mi arrivò un messaggio molto corretto da un numero sconosciuto con su scritto 'Vorrei invitarti fuori' ". Oriana Sabatini, però, non conosceva Paulo Dybala e dovette chiedere a suo padre chi fosse.

La modella argentina racconta come ha conosciuto la Joya

Paulo Dybala da un po' di tempo è legato sentimentalmente ad Oriana Sabatini.

I due argentini sono molto felici insieme e spesso condividono attimi della loro vita sui social.

Oriana, nei giorni scorsi, ha raccontato in un'intervista come è nata la sua relazione con l'attaccante della Juventus. La cantante ha svelato che Paulo Dybala le inviò un messaggio per chiederle un appuntamento. Oriana Sabatini, però, non conosceva la Joya e così dovette chiedere a suo padre chi fosse: "Pensai 'chi è questo'? Papà chi è Paulo Dybala?".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Gossip

Il padre della bella modella e cantante si mise a ridere e così lei iniziò a fare delle ricerche. Oriana Sabatini ha anche svelato che volle sapere se davvero si trattasse dell'attaccante Juve e così si fece mandare un messaggio vocale per capire se aveva a che fare veramente con lui: "Chiesi a Dybala come potessi essere sicura che fosse proprio lui, mi rispose: 'Se vuoi ti chiamo' ", la ragazza invece si fece inviare un messaggio vocale e lei poi cercò un'intervista di Paulo Dybala per sentire la sua voce e per poi confrontarla con quella del vocale.

Dopo questo primo contatto, però, i due argentini non si sentirono per un po', il numero 10 juventino dovette tornare in Italia e Oriana Sabatini dovette lavorare. Ma la bella cantate ha rivelato: "Abbiamo smesso di sentirci per qualche mese, sapendo entrambi di aver lasciato un discorso in sospeso".

'Paulo è un gentiluomo'

Oriana Sabatini, oltre ad aver svelato come ha conosciuto Paulo Dybala ha anche spiegato com'è caratterialmente l'argentino: "Mi ha fatto da subito una bella impressione, è un gentiluomo, un ragazzo educato e attento".

Il bomber argentino sembra essere anche molto romantico visto che la bella argentina ha rivelato che un giorno ricevette una gradita sorpresa, l'attaccante della Juventus le fece recapitare dei fiori: erano 21 esattamente come il suo numero di maglia.