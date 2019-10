Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime voci trapelate, infatti, Adrien Rabiot potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista francese non è considerato un titolare da Maurizio Sarri, una situazione che sicuramente non sta gradendo neanche la madre procuratrice. Rabiot è stato acquistato dal Paris Saint Germain a parametro zero e nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere ceduto.

Su di lui, infatti, sarebbe molto forte l'interesse del Tottenham, che sta cercando un centrocampista di qualità. Dal momento che il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo sta usando con il contagocce, Rabiot potrebbe accettare di proseguire la sua carriera in Premier League, un campionato nel quale non ha mai giocato. La Juventus, comunque, sarebbe fortemente interessata a Christian Eriksen, talentuoso centrocampista del Tottenhan, dunque non si esclude uno scambio a gennaio. Ma vediamo tutte le ultime notizie sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile scambio Eriksen-Rabiot

Stando a quanto riporta la stampa britannica, nella prossima sessione di calciomercato invernale potrebbe andare in porto lo scambio Eriksen-Rabiot. In particolare, a riportare la notizia è il noto quotidiano inglese "Daily Mail", che parla di uno scambio che accontenterebbe sia la Juventus che il Tottenham. Il club londinese starebbe tenendo d'occhio Adrien Rabiot e potrebbe giocarsi la carta Eriksen.

Il giocatore danese, infatti, andrà in scadenza di contratto a giugno 2020, dunque il Tottenham potrebbe decidere di venderlo per non perderlo a parametro zero. Gli eventuali conguagli economici di questa operazione di mercato sarebbero comunque tutti da definire. Eriksen è un giocatore polivalente, in quanto potrebbe essere impiegato sia da trequartista che da esterno offensivo; proprio per questo motivo il danese è un calciatore molto gradito al tecnico della Juventus Maurizio Sarri.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, il club bianconero avrebbe messo nel mirino anche Fabio Silva, attaccante portoghese di diciassette anni attualmente in forza al Porto. Come scrive il quotidiano lusitano "O Jogo", la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto ben venticinque milioni di euro per garantirsi il cartellino del talentuoso giocatore, considerato il nuovo talento emergente del calcio europeo.

Il club bianconero, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza dell'Atletico Madrid, sempre a caccia di nuovi talenti dopo l'acquisto di Joao Felix.