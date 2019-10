I vari campionati professionistici di calcio, dalla Serie A alla Serie C, sono ormai partiti da un mese abbondante ed è interessante osservare le prime statistiche. Tra le squadre più in mostra ci sono le imbattute. Sono soltanto 6 in tutte e tre le categorie professionistiche a non avere ancora mai perso. Nel weekend scorso sono infatti cadute per la prima volta, Inter, Empoli ed Alessandria.

Le squadre imbattute d'Italia

Restano imbattute come detto in sei: una in Serie A, una in Serie B 4 e in Serie C.

Le squadre di Serie C che ancora non hanno mai perso sono Vicenza, Padova e Reggiana (girone B) e Reggina (girone C), in Serie B resiste ancora il solo Benevento, mentre in Serie A resiste la Juventus che è uscita vittoriosa dal big match contro l'Inter.

Il girone A è l'unico campionato professionistico nel quale non ci sono squadre imbattute. Anche il Monza capolista (21 punti, frutto di 7 vittorie) ha infatti perso un match in casa per 2-0 contro la Robur Siena.

Inutile dire che in tutti e 6 i casi, si tratta di squadre che godono anche di una buona classifica: la Juventus ed il Benevento sono prime rispettivamente in Serie A e in Serie B, mentre le tre di Serie C girone B gravitano ai primissimi posti delle rispettive classifiche: il Padova è primo a 22 punti, il Vicenza è secondo a quota 18 punti, la Reggiana è terza a 16 punti. Nel girone C la Reggina invece è terza a quota 16 punti, a -2 dalla capolista Ternana che ha conquistato 19 punti ma ha perso una gara contro il Monopoli.

Turno di riposo: gioca solo la Serie C

Nel prossimo weekend sia la Serie A che la Serie B si fermeranno per la pausa dovuta alle gare delle nazionali.

Fra i professionisti dunque si gioca solo in terza serie e proprio la Reggina, disputerà uno dei match più attesi del prossimo turno di Serie C: il derby contro il Catanzaro per il quale si attende un'affluenza di pubblico notevole (possibile che si tocchino le 10-12 mila presenze sugli spalti dello stadio calabrese).

Entrambe le squadre sono in forma (anche il Catanzaro è a quota 16 punti proprio come gli amaranto) e una vittoria nel derby porterebbe non soltanto punti importanti in classifica ma anche un grande carico di entusiasmo. L'altro big match del girone C è quello che si giocherà tra Bari e Ternana allo stadio San Nicola. Gli umbri, primi in classifica nel girone C di Serie C, giocheranno contro i principali avversari nella lotta per la promozione.

Nel girone A, il Monza giocherà tra le mura amiche contro l'Albinoleffe, attualmente a metà classifica, mentre l'Alessandria sarà di scena in trasferta, sul campo del Como. Nel girone B, la capolista Padova giocherà nell'anticipo del venerdì contro il Ravenna. Sfide più difficili, almeno sulla carta per Reggiana e Vicenza. Gli emiliani giocheranno contro la Triestina, mentre il Vicenza sarà impegnato sul campo del Piacenza.