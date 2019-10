Tanta passione in Serie C, dove nel weekend appena trascorso si sono registrati numerosi spettatori nelle gare valide per l'8a giornata di campionato. Belle atmosfere sugli spalti, in alcuni casi con affluenze superiori alla Serie B. Soprattutto a Terni per Ternana- Catania (12.765 presenti tra abbonati e paganti) e a Bari (11.053 spettatori con oltre 3.200 spettatori paganti), dove padroni di casa hanno battuto con un roboante 4-0 la Cavese.

Se si notano i soli paganti, Bari dominerebbe su tutti: ben 3.247 tifosi che hanno pagato il biglietto per assistere alla prima vittoria dei biancorossi al San Nicola. In ogni caso, ancora una volta, è il girone C a comandare sugli altri quanto a passione.

La classifica spettatori del weekend in Serie C

Questa è la top ten degli stadi con maggiori affluenze in Serie C nel weekend del 5 e 6 ottobre.

Ternana- Catania 12.765

Bari- Cavese 11.053

Reggiana- Gubbio 5.832

Novara- Pro Vercelli 5.291

Triestina- Ravenna 5.017

Padova- Arzignano 4.739

Catanzaro- Virtus Francavilla 4.698

Avellino- Rende 3.581

Sambenedettese- Piacenza 3.407

Potenza- Viterbese 2.877

Belle risposte di pubblico, oltre a Terni e Bari, pure a Reggio Emilia, dove si sono sfiorati i 6 mila spettatori, a Novara e Trieste (nonostante l'inizio di campionato non eccezionale della squadra friulana) con oltre 5 mila persone, ed a Padova con poco meno di 5 mila tifosi sugli spalti.

Una media, se si considerano queste grandi piazze, che supera i 5 mila spettatori presenti: niente male per la Serie C che in media viaggia tra i 2 e i 3 mila spettatori tra i vari gironi. Una particolarità: nella top ten, ci sono ben 5 piazze del girone C (Terni, Bari, Catanzaro, Avellino, Potenza), 4 del girone B (Reggio Emilia, Trieste, Padova, San Benedetto del Tronto) e solo 1 del girone A (Novara).

Molti meno gli spettatori invece negli altri stadi. In diversi casi, non si sono superati nemmeno i mille spettatori: un dato per certi versi preoccupante. E, ovviamente, è soprattutto il girone A ad essere da "ancora" per la media spettatori generale nel campionato di Serie C. Comandano questa seconda parte di classifica spettatori: Alessandria, Como e Pagani, tutte con numeri attorno alle 2 mila unità.

Chiude questa speciale classifica la gara tra Pianese e Juventus Under 23 del girone A con soli 381 spettatori paganti (non ci sono abbonati).