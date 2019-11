Arriva un'importante ufficialità dalla Germania: è saltata la prima panchina importante con l'esonero dell'ormai ex tecnico del Bayern Monaco Nico Kovac. Decisiva la sconfitta pesante per 5-1 contro l'Eintracht Francoforte. Iniziano ad arrivare diverse notizie di mercato sul possibile sostituto del tecnico croato: due dei nomi più chiacchierati sarebbero José Mourinho e Massimiliano Allegri. Quest'ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, apprezzerebbe l'eventuale opportunità lavorativa in Germania, con una società che ambisce non solo alla vittoria della Bundesliga, ma anche a quella della Champions League.

Il percorso nella massima competizione europea per la società bavarese è stato ottimo fino ad ora, con tre vittorie in altrettante partite. A spiccare è il successo a Londra contro il Tottenham, finalista di Champions League l'anno scorso contro il Liverpool.

L'ex Juventus Allegri possibile sostituto dell'esonerato Kovac

Come riportano i principali siti di informazione sportiva, Allegri è uno dei candidati alla sostituzione di Kovac al Bayern Monaco, esonerato dopo la pesante sconfitta in Bundesliga.

Il tecnico toscano attualmente è legato ancora alla Juventus fino a giugno 2020 con un contratto da 6 milioni di euro a stagione, ma non sarebbe l'unico candidato per la panchina bavarese. Ci sarebbe anche Mourinho, attualmente senza panchina e pronto a rilanciarsi in una grande società. Il nuovo tecnico troverà una squadra in piena corsa anche in Bundesliga: si trova infatti a -3 dalla prima in classifica, il Borussia Mönchengladbach. L'anno scorso Kovac ha vinto con la società bavarese Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa di Germania.

Le altre panchine a rischio a livello europeo

Ci sono altre società importanti che potrebbero cambiare allenatore a stagione in corso: i nomi più chiacchierati sono quelli di Zidane al Real Madrid e Solskjaer al Manchester United. Il tecnico francese però attualmente sembra aver ritrovato serenità e fiducia dalla società spagnola, merito anche dei recenti risultati raccolti in campionato. Il pareggio contro il Betis è stato importante in quanto ha permesso di agganciare al primo posto il Barcellona, fermato 3-1 dal Levante.

Più critica invece la situazione Solskjaer al Manchester United, squadra che naviga a molti punti dai primi posti della Premier League, complice la recente sconfitta in campionato per 1 a 0 contro il Bournemouth. Migliore la situazione in Europa League, con 7 punti e primo posto in classifica nel suo girone. Si era parlato anche di un possibile arrivo di Allegri nella società inglese, ma le ultime indiscrezioni, come sottolineato in precedenza, confermano come possibilità concreta per il tecnico toscano il Bayern Monaco.