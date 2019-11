Il Calciomercato resta uno degli argomenti preferiti dagli amanti di calcio ed, in particolar modo, dai tifosi juventini, entusiasti della gestione di Andrea Agnelli. La recente ufficializzazione dell'aumento di capitale da 300 milioni di euro è stata accolta con gioia dai sostenitori bianconeri, in quanto gran parte dei soldi saranno destinati non solo all'implementazione delle infrastrutture ma anche al calciomercato.

E proprio a gennaio potrebbero esserci interessanti trattative, anche in entrata: le ultime indiscrezioni che arrivano da alcuni media sportivi confermano che la Juventus possa decidere di fare un'offerta per il difensore centrale del Bayern Monaco Jerome Boateng, non considerato titolare dal tecnico bavarese Kovac. Il giocatore ha raccolto in questo inizio stagione appena 8 presenze fra tutte le competizioni disputate dalla società tedesca.

Juventus, torna di moda per gennaio Boateng del Bayern Monaco

Ecco che allora che si potrebbe concretizzare la cessione del difensore tedesco, che ha un grande obiettivo per il 2020, ovvero quello di essere convocato per gli Europei con la sua nazionale. L'eventuale acquisto di Boateng, però, dovrebbe portare ad un'eventuale cessione nel settore difensivo ed il candidato principale sembrerebbe il difensore centrale Daniele Rugani.

L'ultima partita disputata contro il Genoa ha messo in evidenza le difficoltà del difensore toscano, complice anche il poco minutaggio raccolto in questa stagione. In estate era stato vicino al trasferimento allo Zenit San Pietroburgo ma l'infortunio di Chiellini ha fermato la possibile trattativa con la società russa.

Juventus, interessa la duttilità del difensore tedesco

Si è parlato anche di una possibile partenza di Demiral ma Sarri nutre molta fiducia sul difensore turco e difficilmente lo lascerà partire nel calciomercato invernale.

Come dicevamo, in estate si era già ipotizzata una possibile trattativa fra Juventus e Boateng ma i dubbi sulle sue condizioni fisiche avrebbero portato la dirigenza bianconera a non rischiare il suo acquisto. Adesso invece sembra ritornato in piena forma e potrebbe esserci l'offerta. Il giocatore, fra l'altro, è molto duttile in quanto può essere schierato in tutti i ruoli della difesa: grazie infatti alla facilità di corsa sa disimpegnarsi bene anche come terzino.

Le altre trattative di mercato

Difficilmente però a gennaio la Juventus potrà investire in maniera massiccia sul mercato. Si è parlato di una possibile offerta per Pogba, con l'inserimento di Mandzukic ed Emre Can come contropartite tecniche, ma è una trattativa che è più facile si sviluppi in estate. La Juventus, come al solito, lavora sui parametri zero per luglio 2020 ed interessano soprattutto Eriksen, Aldeirwereild e Meunier.