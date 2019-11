Il tormentone di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino per tutta l'estate ha rifiutato il trasferimento, vista la volontà di restare all'Inter, rispedendo al mittente le offerte di Roma, Napoli, Arsenal e Monaco. Solo l'ultimo giorno di calciomercato si è rassegnato a lasciare Milano, accettando il passaggio al Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro.

L'ex capitano nerazzurro ha avuto un rendimento notevole in questa prima parte della stagione e sembra abbia già convinto tutti visto che si comincia a discutere già di un possibile riscatto anticipato.

Le parole di Icardi

Mauro Icardi ha avuto un ottimo impatto con l'ambiente parigino. Il Paris Saint Germain ha deciso di puntare su di lui e al momento è stato ripagato con ciò che Maurito ha sempre dimostrato di saper fare: i gol.

In questa prima parte della stagione, infatti, il centravanti argentino ha realizzato quattro reti in cinque partite di Ligue 1, mentre in Champions League lo score dice tre gol in tre incontri, senza contare che nell'ultimo turno di campionato ha colpito la traversa contro il Dijon.

Intervenuto ai microfoni di Rmc Sport, durante la trasmissione Beaking Foot, il giocatore ha parlato del suo impatto con l'ambiente francese, sottolineando anche quali sono le sue intenzioni per il futuro.

Queste le parole rilasciate dall'ex capitano dell'Inter: "Devo dimostrare le mie qualità in campo. Abbiamo fatto bene ad ottobre ma bisogna ancora lavorare per migliorare nel corso del tempo. Devo continuare a fare bene".

Sul futuro ha detto: "Vediamo a fine anno. Voglio fare cose buone, sono venuto qui per questo. Ovviamente giocare per un club prestigioso come il Paris Saint Germain è molto importante. Si tratta di una delle squadre migliori del mondo. È un passo importante per la mia carriera. Farò di tutto per restare qui".

Le intenzioni del Psg

Il Paris Saint Germain è rimasto piacevolmente colpito dal rendimento di Mauro Icardi, che ha subito conquistato tutti a suon di gol. Il club francese sembra intenzionato a riscattare il centravanti argentino tanto che sarebbe partita già la trattativa con l'Inter e non è escluso che possano esserci novità già nelle prossime settimane.

I parigini vorrebbero accelerare i tempi, vista la necessità di trovare un sostituto di Edinson Cavani, che ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e con cui non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo.

E proprio Maurito sta dimostrando di poter non far rimpiangere il Matador, la cui carriera potrebbe chiudersi in America, in MLS.