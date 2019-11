Dopo la difficile trasferta di Brescia dove l'Inter pur soffrendo è riuscita a portare a casa i tre punti indispensabili per scalare la classifica, adesso gli uomini di Conte si trovano ad affrontare il Bologna affamato di punti dopo il ko subito con il Cagliari nel turno infrasettimanale.

Antonio Conte, proverà a mandare in campo una squadra compatta e con tanta voglia di fare bene affidandosi al classico 3-5-2, con Handanovic, davanti a lui il solito muro formato da Godìn, de Vrij e Skriniar.

A centrocampo ancora spazio per il rigenerato Candreva mentre a dirigere la parte nevralgica del campo ci saranno Barella, Gagliardini e Marcelo Brozovic. A sinistra la novità dovrebbe essere Cristiano Biraghi al posto di Asamoah, apparso non al meglio della partita con il Brescia a chiudere il cerchio la solita coppia che sta facendo impazzire le difese italiane ed europee Lautaro Martinez e Romelu Lukaku pronti a mettere il loro zampino in questa importante sfida con i felsinei.

In casa degli emiliani, il tecnico Sinisa Mihajlovic potrà contare sul ritorno del Pitbull Medel rientrato ad allenarsi in gruppo assieme ai compagni, l'unico dubbio rimane sulla disponibilità di Santander reduce di una contusione per il resto si preannuncia un 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, Mbaye, Danilo, Bani, Krejci in difesa, Medel e Poli saranno di supporto Sansone, Soriano e Orsolini con Palacio finalizzatore.

Bologna-Inter, vista dai bookmaker

I bookmakers danno la vittoria del Bologna a 3.50, il pareggio a 3.40. e le quote della vittoria nerazzurra 2.05, nonostante gli ospiti abbiano un rullino di marcia ed un potenziale più elevato i numeri non sono eccessivamente sbilanciati.

Il nostro consiglio e di puntare sul pronostico X2 oppure Over 2.5, in quanto l'Inter difficilmente perderà punti in questa partita e visto il potenziale che entrambe le squadre si ritrovano davanti, insieme alle motivazioni e fame di punti tre marcature saranno facili da vederle in questo match.

Statistiche alla mano

L'Inter ha vinto 9 partite su 11 in serie A, si ricorda il 2-2 con il Parma e la sconfitta 2-1 con la Juventus, i nerazzurri nelle ultime 14 partite disputate contro il Bologna in trasferta non hanno mai perso, il club meneghino nelle ultime 8 partite in trasferta ha segnato sempre almeno due goal.

Il Bologna, invece, nelle ultime partite in casa ha visto sempre 3-4 goal e negli ultimi tre match ha segnato almeno due goal.

Dove vedere il match

L'anticipo Bologna-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite)