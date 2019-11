Si preannuncia un match al cardiopalma quello in programma questa sera tra Borussia Dortmund e Inter. I nerazzurri saranno chiamatati alla prova del nove in un Westfalenstadion gremito dove ad attenderli ci sarà un Borussia Dortmund agguerito. La gara è valida per il quarto turno della fase a gironi della Champions League.

Le due compagini si trovano entrambe a quattro punti in classifica dietro al Barcellona che stasera affronterà lo Slavia Praga ormai quasi fuori dai giochi.

Gli uomini di Conte, però, sono reduci della vittoria per 2-0 tra le mura amiche con la grande prestazione finalizzata dalle due perle targate Martinez-Candreva.

Il tecnico nerazzurro, nel prematch ha evidenziato la giusta motivazione per affrontare la gara. Dall'altra parte il tecnico svizzero Lucien Favre non ha fatto trapelare nulla sulla possible formazione che scenderà in campo, ma ai padroni di casa servono punti, altrimenti il cammino europeo potrebbe complicarsi.

D'altro canto la grande capacità di Favre è quella di far divertire i tifosi con il suo calcio spettacolo ma questa sera avrà bisogno di giocatori che metteranno in campo tutte le loro energie.

Certamente saranno diversi i big da tenere d'occhio. Per l'Inter indubbiamente la coppia del momento Lukaku-Martinez, stando al ruolino di marcia delle ultime gare si prospetta che nella sfida di questa sera possano fare ancora meglio, mentre per la squadra il collettivo potrebbe essere l'arma in più per mettere alle corde gli avversari. Ancora in dubbio la presenza di Marco Reus.

Probabili formazioni

L'Inter dovrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2 con Handanovic in porta, tridente difensivo formato dal muro Godin, De Vrij e Skriniar, a centrocampo Candreva, Barella, Brozovic, Sensi e Lazaro in attacco la coppia Martinez-Lukaku.

Mentre, il Borussia opterà per un 4-2-3-1 con Buerki tra i pali, in difesa Guerreiro, Hakimi, Hummels, Akanji davanti alla difesa la coppia Witsel-Delaney sarà a supporto dei tre di centrocampo Sancho, Brandt e Hazard mentre a fare il cattivo sottoporta ci sarà Götze.

Statistiche alla mano

Di seguito alcuni dati relativi agli ultimi match disputati da entrambe le squadre in Champions League.

Sono stati segnati meno di tre goal in 7 delle ultime 8 partite del Borussia Dortmund in (UEFA Champions League). Sono stati segnati meno di quattro goal in 6 delle ultime 7 partite dell'Inter in (UEFA Champions League). Il pronostico più probabile in questo match potrebbe essere il Goal oppure X2.

Dove vedere la partita

Borussia Dortmund-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 e in chiaro su Canale 5.

Inoltre potrà essere vista da device su Skygo e su Mediaset Play.