Si è appena concluso il match di Champions League al Signal Iduna Park con una clamorosa rimonta del Borussia Dortmund che, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-2, batte l'Inter 3-2. Reti di Lautaro e Vecino per i nerazzurri, mentre i tedeschi siglano la rimonta con la doppietta di Hakimi e il gol di Brandt. In classifica ora il Borussia è secondo con 7 punti, a più tre sulla squadra di Conte e a meno uno dal Barcellona capolista.

Il prossimo turno vedrà l'Inter affrontare la Stella Rossa in trasferta, mentre il Borussia Dortmund sarà di scena al Camp Nou per affrontare il Barcellona.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si schiera con il suo solito 3-5-2, confermando il tandem d'attacco formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Gli esterni saranno Biraghi e Candreva, mentre in mezzo al campo Vecino vince il ballottaggio con Stefano Sensi, che parte dalla panchina.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e passa subito in vantaggio con la rete di Lautaro Martinez, che parte dalla trequarti vincendo un duello fisico con Akanji, entra in area e beffa Burki. Il Borussia Dortmund non ci sta e reagisce, chiudendo i nerazzurri nella propria metà campo ma non è mai pericoloso, anzi è la squadra di Antonio Conte a trovare il raddoppio con Matìas Vecino che da dietro si inserisce e con un diagonale raddoppia su assist di Candreva.

I tedeschi provano a tornare in partita ma Handanovic alza il muro e compie un miracolo su Sancho. Subito dopo un tiro dalla distanza di Witsel termina di poco a lato.

Nel secondo tempo, monologo del Borussia Dortmund, che riapre subito la gara con Hakimi al 51'. Il forcing dei tedeschi è asfissiante e porta anche al gol del pareggio al 64' con Brandt su disattenzione di Brozovic e Candreva. Al 77', poi, la squadra di Favre completa la rimonta con Hakimi che trova la doppietta personale. L'Inter prova a reagire ma nel secondo tempo non crea praticamente nulla.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Salva il risultato nel primo tempo su Sancho con un vero miracolo ma nella ripresa non può nulla sull'assalto tedesco.

Godin 7: Prestazione al livello del giocatore ammirato a Madrid.

De Vrij 6,5: Una sola incertezza a fine primo tempo.

Skriniar 5,5: Dalla sua parte troppa sofferenza.

Candreva 6: Prestazione di grande solidità per l'esterno, condita dall'assist per Vecino ma una disattenzione pesa e porta al 2-2.

Vecino 6,5: Finalmente una prestazione sui suoi standard, la prima probabilmente in questa stagione condizionata da qualche problema fisico di troppo.

Brozovic 6,5: Il secondo gol è merito di una sua iniziativa in mezzo al campo, croato fondamentale in cabina di regia.

Barella 6,5: Lotta come sempre su ogni pallone.

Biraghi 5: Nota stonata della serata, paga il giallo ricevuto dopo un solo minuto

Lautaro Martinez 7,5: Dopo il gol segnato all'andata va ancora a segno con una rete simile a quella che realizzò a Barcellona.

Lukaku 6,5: Tanto lavoro sporco per la squadra.