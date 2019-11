Vincere per mettere al sicuro la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League: la Roma, sulle ali dell'entusiasmo dopo l'exploit in campionato, tenterà di mettere in cassaforte il primato del girone J contro il Borussia Moenchengladbach. L'incontro della quarta giornata della fase a gironi si giocherà stasera, giovedì 7 novembre alle ore 21.00

La squadra tedesca nell'andata dell'Olimpico, ha strappato un pareggio che sa di beffa per il rigore fischiato dal portoghese Tiago Martin, il quale ha scambiato per un fallo il pallone finito sul viso di Smalling.

Ora l'occasione è quella di rifarsi, ma i tedeschi sono un avversario ostico, dato che in campionato sono primi davanti ai più quotati Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Probabile formazione Borussia Monchengladbach

Il tecnico Rose è solito schierare il 4-3-3 con un attacco, ma nell'ultimo turno di Bundes ha giocato con il 3-5-2. Scopriremo all'ultimo cosa avrà in mente per questa partita, ma quel che è certo è la presenza del figlio d'arte Thuram, capocannoniere della squadra con 5 reti.

Al suo fianco Stindl è favorito su Plea. Davanti a Sommer, toccherà al quartetto composto da Lainer, Jantsche, Elvedi e Bensebaini.

In attacco non ci sarà Embolo, quindi, oltre a Thuram, giocherà uno tra Stindl e Plea con Hermann. Sulla mediana, invece, Zakaria, Neuhaus e Kramer.

Probabile formazione Roma

Fonseca ha fatto capire che ci sarà spazio per un po' di turnover dove possibile, dato che la Roma ha praticamente mezza rosa ferma ai box.

In porta non si discute Pau Lopez. In difesa, data l'assenza di Spinazzola, Kolarov sarà chiamato agli straordinari sulla sinistra, mentre a destra è ballottaggio tra Santon e Florenzi (quest'ultimo reduce da tre panchine consecutive) ai lati di Fazio e Smalling. Mancini e Veretout comporranno la cerniera di centrocampo alle spalle di Zaniolo, Perotti e Kluivert. In avanti, dato che Kalinic ne avrà ancora per quasi un mese, spazio ancora a Dzeko.

Torna tra i convocati Diawara, mentre Under (in panchina contro il Napoli) partirà ancora dalla panchina.

Quote Snai e dove vedere la partita

Attualmente la Snai vede favoriti i padroni di casa, la cui vittoria è pagata 2,15 contro i 3,20 dei giallorossi. Il pareggio, invece, è quotato a 3,55. Si tratta di una partita da tripla. Gli uomini di Fonseca hanno oggettivamente un altro spessore rispetto ai tedeschi. Questi ultimi, però, stanno viaggiando con le ali spiegate. Meglio forse puntare sul Gol (dato a 1,60).

Under 2.5 è a 2,15, mentre over 1,60. Ci si attende dunque un partita combattuta.

La gara tra Borussia Monchengladbach e Roma si giocherà allo stadio Borussia-Park di Monchengladbach. Il fischio d’inizio è previsto per stasera, giovedì 7 novembre alle 21.00. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e TV8, mentre in live streaming sarà trasmessa su Sky Go.