La dodicesima giornata di Serie A 2018/2019 si aprirà questo venerdì 8 novembre alle ore 20:45 con un derby tutto emiliano, tra due squadre che non stanno vivendo un periodo felicissimo, ovvero Sassuolo e Bologna.

I neroverdi hanno dieci punti in classifica, due in più della Sampdoria terzultima, non vincono da due partite, e finora ne hanno perse ben sei su dieci. Il valore della squadra, però, non rispecchia a pieno questa classifica.

Gli uomini di Roberto De Zerbi meriterebbero forse più punti, ma d'altronde i troppi gol presi (terza peggior difesa dietro al Lecce e Genoa) ne hanno sicuramente penalizzato il cammino.

I felsinei, invece, hanno due punti in più ma hanno anche giocato una partita in più, e anche loro non vincono da due turni. La squadra in questa prima parte del campionato ha dovuto convivere anche con la battaglia sul piano della saluto che sta portando avanti il proprio allenatore Sinisa Mihajlovic. Attualmente il computo delle vittorie è fermo a quota tre, così come tre sono anche i pareggi.

Probabile formazione Sassuolo

La novità è che, data l'emergenza dei neroverdi, Ahmed Traorè (a differenza del connazionale Christian Kouamé del Genoa) aspetterà qualche giorno per aggregarsi alla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa Under 23, ma non dovrebbe comunque essere titolare. Diciamo che la sua permanenza è più che altro a scopo precauzionale, qualora ce ne fosse bisogno. Ancora fermo ai box Marlon, che sembrava recuperato.

A pieno regime, invece, sono il terzino sinistro Alessandro Tripaldelli, il regista Francesco Magnanelli e l'attaccante Francesco Caputo. Soltanto questi ultimi due però saranno titolari nel 4-3-3 di De Zerbi. A protezione di Consigli ci saranno Toljan, Romagna, Peluso e Kyriakopoulos; in mezzo, ai lati del capitano Magnanelli, Locatelli e Duncan, data soprattutto la squalifica di Obiang. In supporto dell'ex bomber dell'Empoli ci saranno Berardi e Boga.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.

Probabile formazione Bologna

Numerose defezioni fra i rossoblù. Il difensore nipponico Tomiyasu dovrebbe iniziare ad allenarsi la settimana prossima, Mattia Destro ha svolto lavoro differenziato in settimana, mentre il lungodegente Mitchell Dijks potrebbe rientrare addirittura a dicembre. Oltre a loro, l'infermeria si riempie anche con Roberto Soriano, uscito contuso dal match col Cagliari, e Federico Santander.

Assenze pesanti che fa dunque rima con scelte obbligate. Soprattutto in attacco, dove, nel consueto 4-2-3-1, il peso sarà sulle spalle di Palacio, il quale sarà sostenuto da Orsolini, Svanberg (in pole su Schouten e Dzemaili) e Sansone (favorito su Skov Olsen). Medel e Poli faranno da filtro in mezzo al campo davanti a una difesa che vedrà il quartetto Mbaye, Danilo, Bani (favorito su Denswil) e Krejci.

Tra i pali, ovviamente, Skorupski.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.