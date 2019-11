La Roma in versione super batte in casa il Napoli per 2-1 con le reti decisive di Zaniolo e Veretout; per il Napoli segna Milik, che accorcia le distanze. Una vittoria preziosa con cui la Roma raggiunge il terzo posto e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato. Il Napoli è giù di corda e Carlo Ancelotti assiste alla partita in tribuna dopo la squalifica per le proteste, con tanto di espulsione, nel concitato finale della partita contro l'Atalanta.

Il figlio Davide prende quindi il suo posto in panchina, schierando il solito 4-4-2 e utilizzando la difesa titolare con i rientri di Manolas e Mario Rui; assente Allan per infortunio. Carletto in futuro dovrà maneggiare la bacchetta magica per risollevare una squadra demotivata, che a inizio campionato era partita per contendere lo scudetto alla Juventus, ma adesso si trova al centro della classifica con 18 punti.

Il Napoli così crolla e viene distaccato di ben quattro punti dalla Roma, che ha tenuto in campo il possesso palla per quasi tutta la partita e mandato in tilt la difesa azzurra.

I gol giallorossi

Al 19' il gol meritato dalla Roma, che segna Zaniolo sotto l'incrocio dei pali. Meret, nonostante la splendida forma, non può nulla. Al 25', per un fallo di mano di Callejon rilevato dal Var Aureliano, viene concesso il rigore e il portiere azzurro para il tiro di Kolarov.

Anche in altre occasioni decisive Meret risulterà il migliore in campo degli azzurri. Nella ripresa al 10' è ancora un fallo di mano a mettere nei guai il Napoli: Mario Rui allarga il braccio e tocca il pallone crossato da Pastore. Rigore questa volta realizzato da Veretout.

Il Napoli domina la seconda metà del primo tempo ma spreca troppo

Il rigore sbagliato da Kolarov aveva però come rimesso in moto il Napoli, che era salito in cattedra nella seconda metà del primo tempo, con diverse occasioni sfumate un po' per imprecisione, un po' per sfortuna.

Al 28' Smalling compie un vero e proprio miracolo difensivo, respingendo con un'acrobatica scivolata un colpo di testa di Di Lorenzo destinato in rete. Al 41' la traversa ferma un colpo di testa di Milik e, sul proseguimento dell'azione, un tiro di Zielinski da fuori area si stampa sul palo.

Vittoria meritata per la Roma

ll Napoli aveva già rischiato grosso a inizio partita al 9', con un tiro dalla distanza di Kluivert.

Poi Zaniolo, con un assist di Spinazzola, segna un bellissimo gol, la sua quarta rete consecutiva tra campionato e Europa League. Nella ripresa la Roma ritrova lo spirito di inizio gara e, dopo il rigore del 2-0 trasformato da Veretout, al 14' colpisce una traversa con Kluivert. Gli azzurri si risvegliano solo con il gol del 2-1, segnato da Milik su assist del neo-entrato Lozano, approfittando anche di un errore di marcatura del difensore turco Cetin.

Il Napoli tenta un forcing finale, ma la Roma porta a casa un successo meritato.