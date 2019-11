Il portiere Gianluigi Donnarumma si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione nonostante lo scarso rendimento del Milan e la Juventus sarebbe tornata su di lui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, già nel 2016 i bianconeri si erano interessati al portiere del Milan e della Nazionale, ma il tentativo andò a vuoto. Nello scambio potrebbe entrare uno tra Demiral e Rugani. Ancora aperta la pista Rakitic.

La situazione contrattuale di Donnarumma

Il fattore sul quale i bianconeri starebbero puntando è lo stallo che si è creato tra Donnarumma e il Milan sul rinnovo del contratto. Il portiere rossonero ha infatti un contratto con il club fino a giugno 2021 e, se non dovesse rinnovare prima del termine della stagione, potrebbe lasciare il Milan a parametro zero. Il problema, secondo La Gazzetta dello Sport, nascerebbe dalla difficile situazione economica rossonera con i dirigenti che difficilmente potranno proporre un prolungamento alle cifre attualmente percepite. Dunque, la Juventus punta ad inserirsi e sta già muovendo i primi passi per provare a mettere le mani sul giovane portiere milanista.

Le possibili contropartite dell'affare

Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa, infatti, la Juventus potrebbe proporre di inserire nell'affare uno tra Demiral e Rugani. L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, è infatti alla ricerca disperata di un difensore ed in tal senso potrebbe essere favorevole all'operazione. Sarà da vedere, però, la valutazione che la Juventus darà ai propri giocatori, perché difficilmente la dirigenza rossonera potrà permettersi di accettare uno scambio alla pari.

Donnarumma resta infatti un prospetto dal roseo futuro, avendo collezionato già 100 presenze con il Milan ed essendo titolare della Nazionale Italiana. Da capire, ovviamente, quale sia la volontà di Donnarumma, il cui futuro sarà uno dei grandi temi che andrà affrontato nei prossimi mesi a Casa Milan.

Calciomercato: tiene banco il futuro di Rakitic

Intanto altri aggiornamenti stanno arrivando sul fronte di Rakitic.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira, ha chiarito su Twitter che il Barcellona ha deciso di vendere il croato nel mercato di gennaio ed i suoi rappresentanti hanno proposto il giocatore al Milan, all'Inter e al Manchester United. Mentre i nerazzurri sono riluttanti a concludere un affare a causa del non gradimento dell'allenatore Antonio Conte, il Milan sembra scoraggiato dall'elevato ingaggio percepito del giocatore al Camp Nou (5,5 milioni di euro netti per stagione).

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, anche la Juventus sarebbe in corsa per il nazionale croato.

La stagione di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, oltre alle prestazioni di Emre Can, non ha convinto Maurizio Sarri. Ecco perché la dirigenza bianconera potrebbe fare un tentativo per il giocatore che sicuramente lascerà il Barcellona a gennaio.