Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' - che cita il media spagnolo 'fichajes.net - la stella della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il club bianconero per fare ritorno al Real Madrid. Il rapporto descrive in che modo il fuoriclasse portoghese ha visto peggiorare la sua situazione con l'allenatore Maurizio Sarri, come testimoniato dall'uscita dal campo nel match contro il Milan.

Ronaldo è apparso incredibilmente arrabbiato per la sostituzione, dirigendosi verso il tunnel degli spogliatoi senza salutare nessuno. Qualora la situazione dovesse deteriorarsi uno dei club che potrebbero farsi sotto per Ronaldo è il Real Madrid. L'asso portoghese ha lasciato Los Blancos per i bianconeri nell'estate del 2018 con un accordo del valore di circa 112 milioni di euro, ma la sua mancanza di brillantezza ad inizio stagione e i rapporti non idilliaci con l'allenatore bianconero potrebbe rappresentare un motivo per lasciare la Juventus.

Cristiano Ronaldo è una delle più grandi leggende del Real Madrid e la sua cessione è stata un duro colpo per i madrileni, che ora possono permettersi di sognare il ritorno del portoghese. Secondo 'Tuttojuve.com', se Ronaldo dovesse lasciare la Juventus, non ci sarebbero tanti club che potrebbero permettersi il suo acquisto, motivo per il quale un ipotetico ritorno a Madrid potrebbe essere possibile.

Le dichiarazioni del Ct del Portogallo su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato sostituito nelll'ultima partita della Juventus contro il Milan, ma in seguito l'allenatore Maurizio Sarri ha confermato che stava giocando con un certo fastidio al ginocchio. Sarri ha affermato che Ronaldo sembrava meno in forma del solito e ha deciso di sostituirlo. Nell'intervista riportata da 'Gianlucadimarzio.com', l'allenatore del Portogallo Fernando Santos ha spiegato lo stato di forma della stella portoghese: "Tutti vogliono discutere di Ronaldo perché è il migliore del mondo.

Cristiano è qui, è stato chiamato, è sano e giocherà. Non so cosa si dice su di lui in Italia, è un professionista ed è molto motivato". Questa sera il Portogallo giocherà contro la Lituania per la qualificazione ad Euro 2020.

Emre Can potrebbe anch'egli lasciare la Juventus

La Juventus ha fissato un prezzo per il centrocampista Emre Can, che sembrerebbe non rientrare nei piani di Sarri. Il nazionale tedesco sta attraversando un periodo difficile dall'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri, poiché finora è riuscito a collezionare solo 150 minuti in tutte le competizioni.

'Calciomercato.com' ritiene che Can potrebbe lasciare il club bianconero nella finestra di mercato di gennaio e sembra che anche la Juve sia disposta a lasciare partire il centrocampista. La clausola rescissoria di Can è di 50 milioni di euro, ma si ritiene che la dirigenza della Vecchia Signora si possa accontentare di una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro.