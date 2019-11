Dopo il prezioso successo in Champions League contro l'Atletico Madrid, la Juventus è al lavoro per preparare la partita di Serie A contro il Sassuolo, prevista per domenica 1 dicembre alle ore 12:30. Nel frattempo continuano ad arrivare numerose le indiscrezioni di mercato riguardanti la società bianconera, in particolar modo relative ad alcune trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Uno dei giocatori più desiderati della rosa della Juventus è sicuramente il difensore centrale Demiral, che dopo un inizio promettente in bianconero, è rimasto spesso in panchina chiuso da Bonucci e De Ligt superato nelle preferenze a volte anche da Daniele Rugani.

Probabile quindi la cessione del difensore turco, che piace in particolar modo al Milan. Proprio la società di Elliott è alla ricerca di un difensore centrale che sia un'alternativa inizialmente per poi diventare un titolare accanto al capitano Romagnoli.

Juventus, Demiral prima scelta del Milan per gennaio

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe presentare un'importante offerta alla Juventus già a gennaio per Demiral. Il centrale turco è valutato dai bianconeri almeno 35 milioni di euro, molto anzi moltissimo anche se il Milan punta alla cessione di Ricardo Rodriguez per finanziare l'operazione.

Il nazionale svizzero piace soprattutto in Germania e in caso di partenza a gennaio, la società di Elliott potrebbe quindi presentare un'importante offerta alla Juventus per il nazionale turco. Qualora fosse confermata la cessione di quest'ultimo, la Juventus potrebbe quindi decidere di tenere Rugani, che piace sempre alla Roma. In attesa del rientro di Chiellini previsto per febbraio-marzo 2020 e con De Ligt finalmente tornato ad essere il centrale ammirato l'anno scorso all'Ajax, la Juventus quindi potrebbe effettuare una cessione pesante nel Calciomercato invernale, ma potrebbe non essere la sola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

Oltre Demiral, potrebbero essere ceduti Mandzukic, Perin e Pjaca

Oltre a quella di Demiral ci attendiamo qualche altra partenza pesante: uno dei giocatori più chiacchierati dato in partenza da molti media sportivi è sicuramente Mandzukic. La punta croata piace al Manchester United, alla ricerca di un rinforzo di esperienza da affiancare ai tanti giovani presenti nella rosa inglese. Possibile la cessione di Perin e Pjaca in prestito, soprattutto per recuperare la forma ottimale dopo gli infortuni subiti a fine scorsa stagione.

Per quanto riguarda gli acquisti, non è escluso che la Juventus possa investire nel mercato di gennaio, soprattutto se dovesse trovare un'occasione: qualora dovesse partire un difensore non è detto che non sia rimpiazzato.