Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative per la Serie A non solo riguardanti le principali protagoniste Juventus e Inter ma anche le altre società che lottano per rilanciarsi dopo un inizio di stagione non di certo ideale. Una di queste è il Milan di Elliott, che arranca in campionato ed è lontana dai posti utili per la qualificazione alle coppe europee. Una delle esigenze principali della rosa milanista è una punta che possa in qualche modo incrementare il livello realizzativo della squadra.

Piatek sembra infatti essere poco incisivo rispetto allo scorso anno mentre il giovane Rafael Leao, per quanto molto bravo tecnicamente, non sta di certo risolvendo il problema del gol del Milan. Uno dei possibili rinforzi di mercato potrebbe arrivare dalla Premier League, nello specifico parliamo della punta della nazionale italiana under 21 Moise Kean. Quest'ultimo sta facendo fatica nel campionato inglese, in quanto il suo tecnico all'Everton Marcos Silva non sembra voler dargli fiducia, nonostante le parole importanti spese nei confronti del giocatore.

Kean potrebbe ritornare in Italia a gennaio, piace a Milan e Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la punta della nazionale under 21 italiana Moise Kean potrebbe ritornare in Serie A dopo il passaggio in estate dalla Juventus all'Everton per circa 30 milioni di euro. Il giocatore sta avendo diverse difficoltà in Premier League ma nell'ultimo match disputato con l'under 21 ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un giocatore dal grande potenziale tecnico e realizzativo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Il Milan starebbe pensando proprio all'ex Juventus come possibile rinforzo per il settore avanzato, ma non ci sarebbe solo la società di Elliott interessata al giocatore: anche la Roma potrebbe pensare di investire sul classe 2000 proprio perché necessita di una valida alternativa alla punta titolare Dzeko.

La Roma potrebbe cercare un sostituto di Kalinic

L'attuale sostituto del bosniaco, Kalinic, non sta di certo soddisfacendo la dirigenza romanista e quindi è probabile possa ritornare sul mercato per investire su una punta.

La carta a favore della Roma potrebbe essere il centrocampista offensivo Zaniolo: quest'ultimo e Kean sono infatti due grandi amici e l'ex bianconero potrebbe essere attirato da un'esperienza in una società ambiziosa come la Roma. La valutazione del giocatore è aumentata di poco rispetto a quella di quest'estate, che era di 30 milioni di euro, mentre ora ne potrebbero bastare 40 per convincere l'Everton.

Novità video - Roma, chi è Friedkin: possibile nuovo socio Clicca per vedere

Di certo questo mese e mezzo sarà molto importante per il futuro professionale di Kean, che intanto ha realizzato una doppietta con l'under 21 lanciando un evidente segnale non solo all'Everton ma anche alla società di Serie A che potrebbero decidere di investire sul giocatore.