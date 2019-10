E' sempre tempo di Calciomercato: nonostante l'attenzione mediatica sia rivolta verso il turno infrasettimanale di Serie A, alcuni media sportivi continuano ad alimentare indiscrezioni di mercato in vista del calciomercato invernale. D'altronde, per molti calciatori questa stagione è importante giocare considerando gli Europei 2020: uno dei casi più chiacchierati in Italia è quello di Emre Can alla Juventus, mentre in Spagna è Rakitic del Barcellona uno dei giocatori più scontenti.

Proprio il centrocampista croato è oramai considerato un panchinaro dal tecnico Valverde, ecco perché è concreta la possibilità che possa lasciare la società catalana già a gennaio. Come scrive il giornale sportivo spagnolo Marca, ci sarebbero diverse società che seguono l'evolversi della situazione al Barcellona, anche perché il centrocampista croato, rispetto al prezzo richiesto in estate del Barcellona, potrebbe essere un'ottima occasione di mercato per chi vorrà acquistarlo.

Juventus, possibile sfida di mercato con Inter, United e Psg per Rakitic

Come scrive Marca, ci sono almeno quattro società interessate al centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic: si va dal Manchester United al Paris Saint Germain, mentre in Italia Inter e Juventus sono quelle che lo seguono già da diversi mesi. I bianconeri però sembrerebbero in secondo fila e, come scrive il giornale sportivo spagnolo, osservano la situazione in attesa di capire i margini di un'eventuale trattativa.

Come confermano alcune indiscrezioni, in estate il prezzo di mercato del giocatore era di circa 60 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2021 ed il poco minutaggio raccolto in questo inizio di stagione potrebbero portare ad un decremento di prezzo. Si parla di circa 35 milioni di euro.

Rakitic, possibile addio al Barcellona a gennaio

Il giocatore, di certo, ha bisogno di giocare anche in prospettiva Europei 2020: fra l'altro, nell'ultimo match di qualificazione agli Europei della Croazia, il giocatore è partito dalla panchina per poi entrare nel secondo tempo, questo perché non sta giocando titolare nel Barcellona.

Proprio con la società catalana l'Inter potrebbe imbastire altre trattative: un altro giocatore che interessa alla società di Suning è Vidal che, in una recente intervista, ha dichiarato di non essere felice dei pochi minuti giocati nel Barcellona ma che comunque lavora per essere sempre titolare nella squadra catalana. Di certo, qualora il minutaggio entro gennaio restasse sempre poco, il cileno potrebbe decidere di lasciare il Barcellona e, come ha sempre dichiarato Vidal, apprezzerebbe ritrovare come tecnico Antonio Conte con il quale ha vinto diversi scudetti alla Juventus.