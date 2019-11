La Juventus è sempre una delle società più attive sul mercato, lo ha dimostrato in estate con gli arrivi di giocatori importanti come de Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot ma potrebbe mantenere queste aspettative anche nel Calciomercato invernale. Si parla molto di Juventus in tema cessioni, ma potrebbe arrivare anche interessanti occasioni di mercato riguardo gli acquisti. Secondo il noto sito sportivo calciomercato.it, potrebbe svilupparsi uno scambio importante fra Juventus e Bayern Monaco e che riguarderebbe due giocatori di livello internazionale.

Emre Can della Juventus potrebbe finire nella società bavarese mentre il terzino-centrocampista sinistro David Alaba trasferirsi a Torino. Uno scambio molto interessante che in qualche modo andrebbe a coprire le esigenze attuali delle due società: come è noto infatti il Bayern Monaco cerca un centrocampista affidabile mentre la Juventus un terzino che possa far rifiatare Alex Sandro, uno dei giocatori più impiegati in questo inizio di stagione.

Juventus, possibile scambio Emre Can-Alaba con il Bayern Monaco

Un'indiscrezione importante quella lanciata da calciomercato.it e che potrebbe soddisfare entrambi le società: Emre Can infatti cerca minutaggio e titolarità anche in previsione Europei 2020 e il Bayern Monaco sarebbe pronto a dargli fiducia mentre Alaba è da sempre considerato uno dei migliori terzini sinistri a livello europeo ed è apprezzato anche per la sua duttilità.

Può infatti giocare terzino e centrocampista sinistro ma in alcune occasioni al Bayern Monaco è stato impiegato anche da difensore centrale. Secondo il noto sito sportivo, la Juventus dovrà però aggiungere nella trattativa anche un'offerta cash, circa 20 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Alaba risolverebbe i problemi difensivi sulla fascia sinistra per i bianconeri: in questa stagione infatti quando è mancato Alex Sandro il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha adattato De Sciglio (terzino destro ma che può giocare anche sull'altra fascia) e anche il centrocampista Matuidi.

Allegri possibile tecnico del Bayern Monaco

Sempre secondo calciomercato.it, il possibile arrivo di Emre Can al Bayern Monaco potrebbe essere un 'regalo' della società bavarese a Massimiliano Allegri, che dopo essere stato vicino alla panchina del Manchester United e del Tottenham (che ha di recente ufficializzato Mourinho al posto di Pochettino), potrebbe diventare il tecnico del Bayern Monaco. Attualmente il toscano ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2020 da 7,5 milioni di euro.

Probabile quindi che se ne riparlerà a fine stagione, per adesso infatti la società bavarese ha ufficializzato fino a fine stagione il tecnico Flick, già nello staff tecnico dei tedeschi.