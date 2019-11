Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il Milan sta prendendo in considerazione di offrire il centrocampista Hakan Calhanoglu in uno scambio che coinvolgerebbe uno tra Muller e Boateng, in forza al Bayern Monaco. Recentemente, calciomercato.com ha affermato che Calhanoglu potrebbe essere venduto a gennaio, dati i dubbi sul suo utilizzo, visto che nel ruolo di mezzala sinistra ci sarebbe Paquetà.

Il nazionale turco ha rilasciato un'intervista a SportBild mentre era con la sua nazionale, durante la quale ha discusso l'idea di un potenziale ritorno in Bundesliga e ha ammesso che non rifiuterebbe di trasferirsi al Bayern. Dunque, esisterebbe la possibilità che uno scambio possa avere luogo tra il Milan e i campioni della Bundesliga, con due profili in particolare che potrebbero interessare i rossoneri.

I due citati nel pezzo di calciomercato.it sono il difensore centrale Jerome Boateng e l'attaccante Thomas Muller, con entrambi che ricoprono ruoli in cui il Milan ha necessità di migliorare. Inoltre, i tedeschi porterebbero un bagaglio di esperienza non indifferente, e potrebbero inserirsi perfettamente nella rosa rossonera. Muller è già stato legato al Milan nelle ultime settimane perché sta attraversando un momento difficile al Bayern Monaco, mentre Boateng ha fatto solo sei apparizioni in Bundesliga.

Milan, le altre possibili operazioni di mercato

Restando sempre al calciomercato del Milan, secondo quanto riportato da MilanNews.it, c'è stato un incontro tra Raiola e la dirigenza milanese per discutere di Ibrahimovic, e ci sarebbe un aggiornamento. MilanNews.it afferma che il tema principale dell'incontro era Ibrahimovic e che i dirigenti milanesi Zvonomir Boban, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno cercato di capire se l'idea del suo ritorno fosse fattibile o meno.

Le richieste economiche avanzate da Zlatan, al momento, sono elevate e attualmente esiste una distanza tra la richiesta e l'offerta dei rossoneri. Tuttavia, lo svedese non è stato l'unico argomento di discussione, in quanto il sito aggiunge che è probabile che sia stato discusso il futuro di Giacomo Bonaventura, con il suo contratto che scadrà alla fine della stagione. Nel frattempo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Suso e Alessio Romagnoli stanno per formalizzare l'accordo con Raiola, il quale sarà il loro nuovo procuratore.

Probabile, dunque, che il loro futuro sarà discusso nei prossimi giorni, come anche quello di Gianluigi Donnarumma. Nelle prossime settimane ci dovrebbero essere nuovi contatti tra le parti per cercare di rendere il ritorno di Ibra a Milano una realtà e, sebbene non sia l'unico attaccante nella lista del Milan, è quasi sicuramente il primo nome.