Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che è letteralmente rinato negli ultimi mesi. Le sue ottime prestazioni hanno attirato numerosi club, tanto che alcuni osservatori erano presenti sulle tribune dello Juventus Stadium per la sfida di Champions League tra i bianconeri e l'Atletico Madrid. Su Dybala, in particolare, è piombato il Tottenham. La dirigenza del club britannico e in particolare il nuovo tecnico degli "Spurs", José Mourinho, vorrebbe puntare tutto sul campione argentino e starebbe preparando l'assalto per le prossime sessioni di calciomercato.

Il Tottenham aveva già provato ad acquistare Dybala nella scorsa sessione estiva, ma poi la trattativa non andò in porto, anche a causa delle laute richieste economiche del calciatore sudamericano. Su Dybala, comunque, è molto forte anche l'interesse del Manchester United, club che lo segue da tempo.

Mercato Juventus: assalto Tottenham a Dybala, Paratici su Eriksen

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Tottenham sarebbe disposto a mettere sul piatto una cospicua cifra per garantirsi le prestazioni del calciatore argentino, ma pare davvero molto difficile che la Juventus si privi di Paulo Dybala.

Sotto la cura di Maurizio Sarri, infatti, il campione sudamericano sta disputando un'ottima stagione, come dimostra anche lo splendido gol segnato all'Atletico Madrid su punizione, da una posizione che sembrava impossibile. Nelle prossime sessioni di calciomercato si prospetta comunque una vera e propria asta dal sapore britannico tra il Tottenham e il Manchester United. I Red Devils, inoltre, stanno seguendo anche atri giocatori della Juventus, ovvero Mario Mandzukic, Emre Can e Rugani, i quali potrebbero rientrare in un maxi scambio che favorirebbe il ritorno a Torino di Paul Pogba.

Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda il calciomercato della Juventus in entrata. Il direttore sportivo Fabio Paratici, intanto, vorrebbe tentare l'assalto a Christian Eriksen, centrocampista danese del Tottenham considerato dagli esperti uno dei migliori nel suo ruolo. Il forte calciatore ha rifiutato il rinnovo con il club britannico e pare disposto a lasciare la Premier League. Il suo contratto scadrà al termine della stagione, dunque la Juventus potrebbe acquistarlo a parametro zero.

Il club bianconero dovrà però guardarsi dalla concorrenza del Real Madrid, club che sarebbe fortemente interessato alle prestazioni del talentuoso centrocampista danese.