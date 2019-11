Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i dirigenti del Milan non sono interessati ad acquistare l'attaccante veterano della Juventus Mario Mandzukic. Il Nazionale croato è stato più volte al centro di voci che parlavano di un allontanamento dal club bianconero sin dall'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Le voci sul futuro alla Juventus di Mandzukic si sono intensificate quando è stato estromesso dalla liste della UEFA Champions League dei bianconeri.

Nel recente passato, l'ex attaccante dell'Atletico Madrid è stato accostato agli inglesi del Manchester United e al Milan. Tuttavia, secondo l'ultimo rapporto, il Milan - che sta cercando giocatori diversi per rafforzare il proprio reparto offensivo - non è interessato ad acquistare l'ex attaccante del Bayern Monaco poiché la dirigenza rossonera non è disposta a far fronte al suo stipendio di 6,2 milioni di euro a stagione. Mandzukic è alla Juve dall'estate 2015 e ha segnato 30 gol per i bianconeri in 117 presenze in campionato.

Il Milan cerca rinforzi sul mercato: Dani Olmo e Mertens nel mirino

L'attaccante spagnolo Dani Olmo è pronto a lasciare la squadra croata della Dinamo Zagabria per unirsi a un club europeo di primo piano, con più società in Europa interessate all'acquisto. Tuttavia, la Dinamo Zagabria vuole almeno 40 milioni di euro per il 21enne, secondo un rapporto di 'Calciomercato.com'. Il rapporto descrive in dettaglio come le eccellenti prestazioni di Olmo con i campioni croati abbiano attirato l'attenzione di più squadre in tutta l'Europa occidentale.

Il giocatore spagnolo non vorrebbe quindi perdere l'occasione di allontanarsi dalla Croazia, anche alla luce del fatto che la Nazionale in cui ha scelto di giocare è la Spagna. I club interessati a lui, continua il rapporto, sono Milan, Roma e Manchester City. I rossoneri hanno seguito Olmo per un po' e hanno già iniziato a elaborare un piano per assicurarsi la sua firma, mentre i giallorossi considerano lo spagnolo come opzione la prossima estate.

Tuttavia, entrambe le squadre italiane potrebbero avere difficoltà a contrastare l'interesse del Manchester City, che sarebbero in grado di fare un'offerta più alta di entrambe le squadre la prossima estate. Un altro reparto dove i rossoneri dovranno per forza di cose muoversi è quello offensivo, con Piatek e Leao che hanno deluso le attese di inizio stagione. Dunque i dirigenti rossoneri a gennaio cercheranno di guardarsi cercando anche nel nostro campionato.

In tal senso i rossoneri stanno seguendo anche Dries Mertens: il belga piace al Milan, ma Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano, chiede 10 milioni di euro per privarsene.