Jeremie Boga ritiene che il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A vedrebbe ancora più persone interessarsi al calcio italiano, alla luce del fatto che il commissario MLS, Don Garber, ha accostato lo svedese al Milan. Ibrahimovic era già stato fortemente legato ad un trasferimento a Bologna, poiché la sua intenzione sarebbe quella di lasciare il Los Angeles Galaxy per tornare in Europa. E Boga, ex giocatore del Chelsea, che ora sta cercando di farsi strada col Sassuolo, crede che la Serie A stia risalendo la classifica della popolarità e che Ibrahimovic potrebbe aggiungere ancora più appeal dopo quello portato da Ronaldo, Balotelli e Lukaku.

Il giudizio positivo di Boga sullo svedese

L'attaccante del Sassuolo ha rilasciato un'intervista al portale Goal.com, lasciandosi andare a diverse considerazioni su Ibrahimovic e sul calcio mondiale: "Penso che sarebbe fantastico (per Ibrahimovic tornare in Serie A ndr). Porterebbe ancora più spettatori e osservatori. Porterebbe la competizione a un livello superiore. È bello avere qui tutti questi grandi giocatori come Ronaldo, Lukaku e Balotelli".

Boga si sofferma poi su cosa significhi avere un giocatore come Cristiano Ronaldo nel campionato italiano: "Già bello per la Serie A avere Ronaldo e vederlo in Italia. È uno dei migliori giocatori del mondo e della storia del calcio. Vederlo giocare a calcio qui ogni settimana è una cosa grandiosa e qualcosa da cui posso imparare. Già quando ero giovane lo seguivo al Manchester United ed ha ispirato molti bambini piccoli".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Aggiornamenti su Ibrahimovic: il Los Angeles Galaxy potrebbe offrire un nuovo contratto

Ibrahimovic è stato più volte accostato ad un ritorno ai rossoneri da quando nel 2012 si è trasferito in Francia al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da 'sempremilan.com', non vi è alcuna conferma da parte della dirigenza rossonera sull'eventuale clamoroso ritorno di Ibrahimovic, ma allo stesso tempo non ci sarebbe stata alcuna smentita.

Ibrahimovic starebbe parlando con molti club in Italia tra cui Napoli, Bologna e Milan. Il nuovo obiettivo del mercato rossonero è quello di coinvolgere giocatori esperti per aiutare un gruppo che è forse troppo giovane al momento. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United avrebbe anche discusso con l'attaccante su un possibile ritorno all'Old Trafford quando vedrà scadere il proprio contratto a gennaio.

Novità video - Inzaghi: "Lecce gioca ottimo calcio anche in Serie A" Clicca per vedere

Tuttavia, è arrivata una nuova notizia dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, il quale afferma che il LA Galaxy tenterà di mantenere in rosa il 38enne. Il giornalista continua affermando che la squadra americana vorrebbe rinnovare il contratto di Ibrahimovic per altri 12 mesi e che il giocatore potrebbe prendere una decisione sul suo futuro tra un mese.