Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, che cita a sua volta Sky Sports Deutschland, l'Inter ed il Milan sarebbero entrambe interessate ad acquistare il centrocampista in uscita dall'Arsenal Granit Xhaka. Il nazionale svizzero non ha giocato una sola partita con i Gunners dopo aver reagito furiosamente alle offese dei fan nella partita contro il Crystal Palace più di un mese fa. Si ritiene che lo stesso Xhaka stia cercando di lasciare il club per ottenere minutaggio da titolare in vista degli Europei e avrebbe attirato anche l'interesse del Newcastle United nel recente passato.

Ma secondo le ultime indiscrezioni i due club milanesi sarebbero molto interessati ad acquistare il 27enne nella finestra di trasferimento di gennaio. L'Inter starebbe cercando di acquistare Xhaka per aumentare il numero di centrocampisti della squadra, mentre il Milan vorrebbe l'ex centrocampista del Borussia Mönchengladbach al fine di aumentare l'esperienza nella squadra. Xhaka è approdato all'Arsenal nell'estate del 2016 e fino ad ora ha rappresentato la sua attuale squadra in 107 partite di Premier League.

Calciomercato Milan, probabile futuro in Germania per Calhanoglu

In casa Milan tiene banco anche la situazione riguardante il centrocampista turco Hakan Calhanoglu, il quale ha rilasciato un'intervista che desta non poche preoccupazioni tra i tifosi rossoneri. 'Calciomercato.com' il mese scorso ha riportato che il nuovo allenatore Stefano Pioli avrebbe puntato sul brasiliano Lucas Paqueta per la posizione di mezzala sinistra.

Proprio per questa motivazione si era fatta largo l'ipotesi che Calhanoglu potesse lasciare il Milan a gennaio, ma il turco è stato bravo a ritagliarsi uno spazio nel tridente offensivo rossonero.

Nelle ultime ore Calhanoglu ha rilasciato un'intervista a SportBild durante la quale ha discusso l'idea di un potenziale ritorno in Bundesliga. “Sono cresciuto in Germania e dal punto di vista sportivo è normale aspirare a grandi club come Bayern Monaco o Borussia Dortmund.

Sento di avere ancora altri dieci anni di esperienze professionali davanti e vorrei mettermi alla prova con i club dei migliori campionati d'Europa", ha detto.

Il giocatore ha poi rivelato di essere stato nel mirino del Bayern prima di trasferirsi dall'Amburgo al Bayer Leverkusen. “Il Bayern mi ha cercato all'epoca, ma a quel tempo le posizioni di esterni di attacco erano occupate da Robben e Ribery.

Non dico che non ce l'avrei fatta, ma sarebbe stato sicuramente complicato". Il centrocampista turco, in conclusione della sua intervista, ha affermato che qualora il Bayern Monaco dovesse farsi avanti in un futuro lontano prenderebbe in considerazione l'offerta.