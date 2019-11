Le competizioni europee stanno per tornare protagoniste. Oltre alla Champions League, si attende la 5ª giornata di Europa League giovedì 28 novembre. La Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico alle ore 21:00 per affrontare il CFR Cluj. I biancocelesti, dopo aver ottenuto tre sconfitte in quattro partite disputate nel Gruppo E, non potranno più commettere errori, altrimenti verranno eliminati.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà vincere le restanti sfide della fase a gironi, ma allo stesso tempo dovrà sperare che i romeni non facciano punti. La classifica attuale vede il Celtic a quota 10 punti, già qualificato. Alle sue spalle il Cluj con 9 punti, seguito da Lazio (3 punti) e Rennes (1 punto).

Il match di andata disputato in Romania finì 2-1 per i padroni di casa. Al vantaggio di Bastos, rispose Ciprian Deac su calcio di rigore.

Il gol della vittoria portò la firma di Billel Omrani. Alla squadra di Dan Petrescu basterebbe pareggiare allo Stadio Olimpico per strappare il pass di qualificazione ai sedicesimi di finale. Il primo confronto diretto è stato a favore del Cluj. Riusciranno i biancocelesti a riportare il bilancio in parità, vincendo davanti ai propri tifosi e tenendo ancora accese le speranze di proseguire il cammino in Europa League? Nell’attesa di scoprirlo, occorre dare uno sguardo ai precedenti della Lazio contro squadre romene in casa.

Lazio mai sconfitta in casa da squadre romene

La Lazio ha ospitato solamente tre squadre romene in passato, mai il Cluj. Il bilancio è di una vittoria e due pareggi allo Stadio Olimpico. L’incrocio più recente risale alla stagione 2017/18 di Europa League, quando i biancocelesti affrontarono la Steaua Bucarest ai sedicesimi di finale. In quell’occasione finì 5-1 con tripletta di Ciro Immobile e reti di Bastos e Felipe Anderson.

Gli ospiti andarono a segno con Harlem Gnohéré. La Lazio superò il turno, proseguendo fino ai quarti di finale, dove fu eliminata dal Salisburgo.

Nella stagione 2011/12 di Europa League fu il Vaslui l’avversario dei capitolini. Nella fase a gironi si registrò un 2-2. I biancocelesti ebbero accesso ai sedicesimi di finale, ma si trovarono contro all’Atlético Madrid, futuro vincitore della competizione.

Nella stagione 2007/08 toccò alla Dinamo Bucarest al 3° turno delle qualificazioni alla Champions League. La sfida terminò 1-1, con la Lazio che approdò alla fase a gironi, dove concluse all’ultimo posto il proprio cammino nel Gruppo C. I ragazzi di Simone Inzaghi proveranno a mantenere il bilancio casalingo positivo.

Il Cluj, dal canto suo, ha affrontato squadre italiane tre volte, ottenendo una vittoria e due sconfitte.

Proprio a Roma, ma contro i giallorossi, ha conquistato il suo unico successo. Nella stagione 2010/11 di Champions League vinse 2-1 nella fase a gironi. Dan Petrescu, allenatore dei romeni, ha affrontato per tre stagioni consecutive la Lazio nel campionato di Serie A come giocatore di Foggia e Genoa. Il suo bilancio: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In un’altra delle sfide con la maglia dei pugliesi non era in campo, ma la sua squadra pareggiò.