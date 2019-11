Due vittorie, una fin troppo facile contro le Isole Salomone e l'altra strappata al Messico con i denti, poi una sconfitta indolore con il Paraguay. Per l'Italia Under 17 da oggi è vietato sbagliare, scatta anche per gli azzurrini la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di categoria in Brasile: tra i ragazzi di Carmine Nunziata ed i quarti di finale c'è l'Ecuador, formazione tutt'altro che sprovveduta.

Dunque massima concentrazione per proseguire un sogno iridato che significa davvero tanto per calciatori così giovani ed in cerca di riflettori importanti.

Il match in tv e streaming

Ecuador-Italia, valida pertanto per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 17 si disputa questa sera, 7 novembre, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20.30 italiane allo stadio 'Kleber Andrade' di Cariacica. Il match viene trasmesso in esclusiva su Sky che detiene i diritti Tv della manifestazione: diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 256, con la telecronaca di Paolo Ghisoni. La partita è disponibile anche in streaming su SkyGo per pc, smartphone e qualunque altro dispositivo mobile.

La probabile formazione degli azzurrini

Dopo aver rimescolato le carte nel match contro il Paraguay, il Ct Carmine Nunziata dovrebbe tornare stasera alla formazione tipo, la squadra che ha superato Isole Salomone e Messico nelle prime due sfide della fase a gironi. Il tecnico azzurro dovrebbe dunque affidarsi al 4-3-1-2 con Molla tra i pali, Lamanna e Ruggeri sulle corsie esterne in difesa con Dalle Mura e Pirola in posizione centrale. In mediana dovrebbero agire Brentan, Panada e Udogie con Tongya in posizione da trequartista a supporto delle due punte Gnonto e Cudrig.

I nostri avversari

L'Ecuador ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale classificandosi al secondo posto nel girone B, stessi punti della Nigeria ma una peggiore differenza reti. Quella allenata da José Javier Rodríguez Mayorga è una formazione che predilige un gioco piuttosto offensivo, nel contempo sembra abbastanza penetrabile in difesa. Nel primo turno ha battuto Australia ed Ungheria con il punteggio, rispettivamente, di 2-1 e 3-2 mentre ha perso 2-3 il confronto con la Nigeria.

Tra i giocatori da tenere d'occhio per la retroguarda italiana c'è sicuramente l'attaccante esterno Johan Mina che al Mondiale ha già messo a segno 2 gol come il nostro Willy Gnonto. Contro l'Italia, la formazione ecuadoriana dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Lopez in porta, Moran e Cabezas esterni bassi, Hincapie e Delgado in posizione centrale in difesa. A centrocampo, da destra a sinistra, dovrebbero andare Vite, Angulo e Pluas mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Mercado, Mejia e Mina.