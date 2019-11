Uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio stagione è sicuramente la punta norvegese del Salisburgo Haaland, autore di 7 gol in quattro partite con la squadra austriaca. Il giocatore, nonostante la giovane età, sta dimostrando tutte le sue qualità, dalla tecnica alla potenza fisica che gli permette di essere anche molto incisivo in velocità. Proprio questo impatto in Europa ha attirato l'attenzione delle grandi società europee, fra queste ci sarebbe anche la Juventus, che come scrive ilbianconero.com, sarebbe stata vicina all'acquisto del giocatore nel 2018 per 4 milioni di euro.

La punta era di proprietà del Molde ma la prospettiva offerta dalla società bianconera al giocatore non ha allettato il suo agente ed il suo papà, che hanno preferito accettare successivamente un progetto meno ambizioso ma che comunque lo vedeva protagonista, appunto il Salisburgo. Negli ultimi giorni però è spuntata una foto di Haaland, in compagnia dell'ex agente sportivo e di suo papà, presenti nel 2017 all' 'Allianz Stadium' a vedere una partita dei bianconeri. Ciò che spicca è il cappello indossato dal giocatore, che dimostrerebbe il fatto che la punta norvegese tifa Juventus.

Haaland, spunta una foto allo Stadium del 2017 con il cappello della Juventus

Sui social è spuntata una foto davvero interessante e che riguarda uno dei giocatori più apprezzati a livello europeo in questo inizio di stagione: parliamo di Haaland, presente allo Stadium con il cappello della Juventus a vedere una partita dei bianconeri. Una foto che potrebbe alimentare ulteriori voci di mercato riguardanti il giocatore, che probabilmente in estate dovrebbe lasciare il Salisburgo per trasferirsi in una società ambiziosa a livello europeo.

Attualmente però la società austriaca lo valuta molto, secondo le ultime indiscrezioni la valutazione sarebbe arrivata a 100 milioni di euro, molti rispetto ai quei 4 milioni di euro con cui la Juventus fu vicina al suo acquisto nel 2017. Di certo ulteriore vantaggio della Juventus per un'eventuale trattativa per Haaland è la stima del giocatore nei confronti di Cristiano Ronaldo, da sempre ritenuto un modello da seguire per la punta norvegese.

7 gol in 4 presenze di Champions (quarta gara di fila a segno). La #Juventus vuole Erling #Haaland per l'estate (da battere la concorrenza di mezza Europa). Ecco quando nel 2017 il norvegese andava allo J-Stadium per tifare Juve con il papà e l'ex agente Pedersen. #calciomercato pic.twitter.com/mWxNtU4ioX — Nicolò Schira (@NicoSchira) 5 novembre 2019

Le trattative di mercato

Se quindi Haaland è una possibilità per il Calciomercato estivo, già a gennaio la Juve potrebbe accogliere un giovane talento argentino in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield: parliamo del centrocampista offensivo Matias Soulé, sul quale però ci sarebbe anche la concorrenza del Barcellona e del Real Madrid.

Paratici però sta lavorando molto alla trattativa e spero in una firma di contratto a gennaio. Potrebbe essere un rinforzo importante, almeno inizialmente, per Juventus under 23 e Primavera, essendo un classe 2003.