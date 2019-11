Una settimana molto delicata per due delle società calcistiche più importanti in Italia: parliamo di Inter e Napoli, con la società di Suning che è stata in qualche modo 'turbata' dall'ennesima dichiarazione pesante di Conte riguardante il mercato. Per quanto riguarda il Napoli, la situazione fra società ed alcuni giocatori è peggiorata anche e soprattutto per la scelta di De Laurentiis di adottare un ritiro punitivo subito dopo la sconfitta contro la Roma, che non è stato rispettato dai giocatori dopo il match di Champions League contro il Salisburgo, finito 1 a 1.

Fra i giocatori in rotta con la proprietà vi è il centrocampista brasiliano Allan, già in estate vicino al trasferimento al Paris Saint Germain ma che il Napoli non ha voluto vendere perché l'offerta della società francese non era stata ritenuta giusta da De Laurentiis. Probabile che per il brasiliano la cessione sia solo rimandata di una stagione, con il Paris Saint Germain sempre interessato ma potrebbe non essere la sola società a lanciare un'offerta per il nazionale brasiliano.

Juventus, possibile sfida al Paris Saint Germain per Allan del Napoli

Oltre al Paris Saint Germain, potrebbe esserci anche la Juventus interessata al centrocampista brasiliano del Napoli, che difficilmente resterà anche la prossima stagione. Come è noto il tecnico bianconero Maurizio Sarri è un noto estimatore del brasiliano, allenato dal toscano al Napoli e con il quale è stato protagonista del miglior Napoli delle ultime stagioni.

Di certo, la quantità di Allan potrebbe essere molto utile alla Juventus, che attualmente ha una mediana ricca di qualità. Il giocatore ha rinnovato il contratto nel 2018 fino al 2023 ed ha una valutazione di mercato (Fonte transfermarkt) di 60 milioni di euro. In questa stagione ha disputato 8 presenze in Serie A e 3 presenze in Champions League. Attualmente però la situazione pesante fra giocatore e società Napoli sembra rientrata e come scrive il Corriere dello Sport il brasiliano ha inviato un sms di pace ad Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente Aurelio.

Il mercato di gennaio

La Juventus lavora sempre in prospettiva, ma dovrà necessariamente risolvere alcune situazioni complicate nel mercato di gennaio: la situazione di Emre Can e Mandzukic è da monitorare, con la punta croato probabile partenze direzione Manchester United. Attenzione anche alle posizioni di Rugani e De Sciglio: il primo piace al Liverpool mentre il terzino, che sa disimpegnarsi su entrambi le fasce, ha come principale estimatore il direttore generale del Paris Saint Germain Leonardo.

Potrebbe esserci un'offerta alla Juventus da 10 milioni di euro più il cartellino di uno fra Kurzawa e Meunier.