L'Inter sarà una delle grandi protagoniste molto probabilmente della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri vogliono accontentare il proprio tecnico, Antonio Conte, che nel post partita del match di Champions League si è fatto sentire sottolineando come la rosa sia molto ristretta. L'allenatore ha fatto il confronto con altre squadre evidenziando come i nerazzurri siano andati subito in difficoltà con tre infortuni (Sensi, Sanchez e D'Ambrosio).

Il tecnico salentino ha fatto le sue richieste sottolineando come voglia a Milano un attaccante, almeno un centrocampista e un esterno duttile, in grado di giocare all'occorrenza anche nei tre di difesa. Nei giorni scorsi si è parlato di Matteo Darmian, ma sembra che tra gli obiettivi della società nerazzurra ci sarebbe anche Alessandro Florenzi, scivolato in panchina nelle ultime esibizioni della Roma.

L'Inter punta Florenzi

Uno degli obiettivi dell'Inter nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, potrebbe essere Alessandro Florenzi. L'esterno sta avendo qualche difficoltà alla Roma dove è stato messo ai margini dell'undici titolare dal tecnico Fonseca che gli ha preferito spesso Spinazzola in quel reparto. Sono otto le presenze in campionato mentre in Europa League ha giocato solo una delle quattro partite disputate dalla squadra giallorossa.

Il nome di Florenzi è stato accostato all'Inter anche nei mesi scorsi viste le difficoltà ambientali che stava riscontrando l'esterno. Il giocatore, classe 1991, piace molto ad Antonio Conte che ha potuto apprezzare la sua duttilità quando era sulla panchina della Nazionale italiana. Più volte lo si è visto giocare sia come terzino che come esterno offensivo, indifferentemente a destra e a sinistra. Il fatto che Florenzi non sia più un punto fermo dell'undici di Fonseca potrebbe portare i tifosi anche ad accettare tale cessione.

La trattativa

L'Inter starebbe seguendo Alessandro Florenzi per assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, che vuole un esterno in grado di giocare in più ruoli. La Roma si è detta disposta a trattare la cessione del calciatore classe 1991 ma non a svenderlo o a cederlo in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, dal canto loro, non vorrebbero svenarsi per l'esterno visto che la società avrebbe intenzione di fare un investimento importante per un centrocampista di livello.

Per questo motivo potrebbe anche essere intavolato un clamoroso scambio che vedrebbe lo sbarco nella capitale di Matìas Vecino. La Roma, d'altronde, è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo visti i tanti problemi fisici che hanno portato Fonseca ad adattare perfino Mancini in quel ruolo. La valutazione dei due giocatori, intorno ai venticinque milioni di euro, potrebbe permettere alle due società anche di realizzare una cospicua plusvalenza, sempre importante in ottica fair play finanziario.