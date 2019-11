Dopo la bella vittoria dell nazionale italiana, la decima su dieci partite nel girone di qualificazione agli Europei 2020, è tempo di pensare alla Serie A: nel weekend riprende infatti il campionato. Oltre che di calcio giocato, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni sul mercato. Nelle ultime ore è Calciomercato.it ad alimentare una voce di mercato che riguarderebbe il Milan e la Juventus, una trattativa che potrebbe svilupparsi in due puntate: a gennaio potrebbe trasferirsi a Milano il difensore centrale turco Demiral mentre a giugno il portiere Donnarumma diventerebbe a tutti gli effetti bianconero.

Nonostante quindi le voci su un possibile rinnovo di contratto di Szczesny fino al 2024, la Juventus starebbe pensando di investire sul portiere della Nazionale italiana. Considerando che l'estremo difensore del Milan ha un contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo fatica ad arrivare, sarebbe possibile quindi una cessione nel mercato estivo.

Milan, cedere Kessie e Rodriguez per arrivare a Demiral

Secondo il noto sito sportivo Calciomercato.it, Milan e Juventus potrebbero avviare un'importante trattativa di mercato: a gennaio potrebbe finire a Milano Demiral mentre a giugno Donnarumma passerebbe alla Juventus.

I bianconeri valutano il difensore turco circa 30 milioni di euro mentre il portiere della Nazionale italiana, per quanto abbia un contratto in scadenza nel 2021, vale almeno 55 milioni di euro. Uno scambio quindi dilazionato nel tempo, anche se i soldi per l'acquisto di Demiral potrebbero arrivare dalle cessioni di Kessie (piace al Wolverhampton) e Rodriguez. Un'indiscrezione, quella lanciata da Calciomercato.it, che non trova però conferme da altri media sportivi italiani: anzi secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il portiere della Juventus Szczesny sarebbe vicino al rinnovo di contratto con i bianconeri fino al 2024.

Le ambizioni del Milan

L'eventuale arrivo di Donnarumma alla Juventus sarebbe sicuramente un acquisto importante per i bianconeri mentre sarebbe l'ennesima conferma di un ridimensionamento delle ambizioni sportive del Milan. In questa fase infatti il fondo Elliott, proprietario della società rossonera, sta pensando più a sistemare le finanze che a rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Ritornando alla Juventus, oltre a Demiral, possibili le partenze a gennaio di Mandzukic (piace al Manchester United), Emre Can e dei recuperati Perin e Pjaca, che potrebbero trasferirsi in prestito.