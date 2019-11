Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, forte portiere del Milan nonché uno dei fiori all'occhiello della scuderia di Mino Raiola. Il giovanissimo portiere ha un contratto in scadenza nel 2021 e sarà molto difficile arrivare al rinnovo con il Milan. Il club rossonero, infatti, è alle prese con il Fair Play Finanziario, mentre Donnarumma non vorrebbe rinunciare al contratto di sei milioni di euro a stagione.

L'ipotesi di spalmare le cifre dell'accordo su più stagioni sembra al momento poco praticabile, dunque il portiere della Nazionale potrebbe lasciare il Milan. La Juventus continua a seguirlo con grandissima attenzione: la dirigenza bianconera, infatti, lo ha sempre ritenuto l'erede naturale di Gianluigi Buffon e potrebbe decidere di puntare su di lui per il futuro. Il contratto di Wojciech Szczesny scadrà nel 2021 e Paratici dovrà capire se rinnovare con il portiere polacco o se cederlo per arrivare a Donnarumma.

Mercato Juventus, possibile scambio con il Milan per Donnarumma

Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", la Juventus potrebbe decidere di sostituire Szczesny con Gianluigi Donnarumma. La dirigenza bianconera avrebbe già preso dei contatti con Mino Raiola (agente del portiere rossonero che ha da sempre ottimi rapporti con la Juventus), ma anche con i vertici del Milan. Per arrivare al cartellino di Donnarumma, il club bianconero potrebbe mettere sul piatto due contropartite tecniche: Merih Demiral e Daniele Rugani.

I due difensori centrali, infatti, sono molto graditi al Milan, che li ha seguiti anche nella scorsa sessione di Calciomercato estivo, e potrebbero essere una sorta di acconto a gennaio per i rossoneri. Per Paratici l'obiettivo primario sarà quello di cercare di convincere Donnarumma ad accettare la destinazione bianconera per giugno. Ricordiamo infatti che il giovane portiere decise di proseguire la sua carriera a Milano, nonostante il fortissimo interesse della Juventus.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, la Juventus continua ad essere molto attiva in vista del mercato di gennaio. Uno dei giocatori seguiti con particolare attenzione dal direttore sportivo Fabio Paratici è Allan del Napoli. Il centrocampista brasiliano non sta vivendo un buon momento nel capoluogo campano dopo il ritiro deciso da De Laurentiis, al quale i giocatori del club partenopeo hanno risposto con l'ammutinamento.

Decisivo per l'eventuale arrivo di Allan alla Juventus potrebbe essere Maurizio Sarri, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con il giocatore brasiliano.