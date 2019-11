La Juventus è già al lavoro in previsione Calciomercato e l'assemblea degli azionisti di fine ottobre ha confermato come la società sia pronta ad investire in maniera massiccia sul mercato grazie soprattutto all'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Sono molti i nomi avvicinati alla Juventus da parte dei media sportivi: si va da Neymar fino ad arrivare a Mbappè. Ma il vero sogno di mercato della Juventus, secondo il noto sito calciomercato.it, è un ex giocatore bianconero cresciuto proprio a Torino prima di approdare al Manchester United: il centrocampista Paul Pogba.

Quest'ultimo piace moltissimo a Maurizio Sarri e sarebbe la mezzala ideale per il gioco del tecnico toscano. Il prossimo grande acquisto del calciomercato potrebbe essere proprio il francese, in rotta con la società inglese: già in estate si era parlato di un interessamento della Juventus per Pogba ma il Manchester United ha tenuto duro chiedendo una somma superiore ai 150 milioni di euro. Troppi sia per i bianconeri che per il Real Madrid, per quanto Pogba sia considerato uno dei centrocampisti più forti a livello mondiale.

Juventus, interessa Pogba per il calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Calciomercato.it, la Juventus sarebbe al lavoro per un grande acquisto per la prossima stagione e l'avrebbe individuato in Paul Pogba. Il francese ha una valutazione inferiore rispetto a quella della scorsa estate, e probabilmente con una somma di 120 milioni di euro potrebbe essere acquistato. Inoltre il Manchester United sarebbe interessato ad alcune contropartite tecniche che potrebbe offrire la Juventus.

Sono quattro i nomi, fra i quali potrebbero essere scelti due giocatori da inserire nella trattativa: Rugani, Emre Can, Matuidi e Mandzukic. Sul difensore italiano, il centrocampista tedesco e la punta croata le indiscrezioni di mercato sono tante e questa lanciata da Calciomercato.it è l'ennesima mentre il centrocampista francese ex PSG è uno dei nomi nuovi, tenendo presente che Matuidi è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2020.

Gli altri nomi per arrivare a Pogba: Alex Sandro e Rabiot

Non sono da escludere però altri nomi che potrebbero essere inseriti nella trattativa Pogba e che piacciono alla dirigenza inglese: il terzino sinistro Alex Sandro ed il centrocampista francese Rabiot, difeso da Maurizio Sarri ma che in questo inizio stagione sta deludendo molto le aspettative di dirigenza e sostenitori bianconeri. Proprio il tecnico toscano, nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan, ha sottolineato come l'ex PSG abbia bisogno di adattamento ma che in futuro potrebbe diventare importante in bianconero anche nel ruolo di regista.