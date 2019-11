17:07 - Le squadre sono già scese in campo per effettuare il consueto riscaldamento prima della gara

16:35 - Manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida Ternana-Paganese: siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre

16:35 - Arbitra l'incontro il signor Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale, coadiuvato dagli assistenti Marco Lencioni della sezione di Lucca e Luca Testi della sezione di Livorno

16:34 - Oggi allo stadio Libero Liberati si affrontano due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti: la Ternana di mister Gallo è terza del raggruppamento a quota 26 punti, giornata dopo giornata si gioca un'importante fetta di promozione in cadetteria; la Paganese di Erra invece, dopo un avvio strabiliante, deve fare risultato per acciuffare una salvezza che sembra essere alla portata

16:33 - Il tecnico Gallo è costretto a fare a meno di Bergamelli e Niosi, assenti per infortunio; stessa sorte per mister Erra, che invece non ha convocato Cali e Dramè, fermatisi in settimana per un problema di natura muscolare

16:30 - L'incontro Ternana-Paganese si disputerà oggi 10 novembre con fischio di inizio previsto per le ore 17:30

Tabellino Ternana-Paganese

TERNANA: in attesa delle formazioni ufficiali

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale (Lencioni-Testi)

