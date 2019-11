La situazione al Napoli resta molto difficile ed il pareggio rimediato sabato sera al 'San Paolo' contro il Genoa dimostra come la squadra di Ancelotti faccia fatica a raccogliere risultati, nonostante le tante occasioni create. In settimana il ritiro deciso dalla società non è stato apprezzato dai giocatori [VIDEO]che dopo il match di Champions League contro il Salisburgo sono ritornati nelle proprie case andando contro la decisione della dirigenza. De Laurentiis ha deciso di affidare il 'caso' ad Ancelotti, che però non è riuscito a convincere i calciatori ad accettare le decisioni della società.

Secondo le ultime indiscrezioni, il rapporto professionale fra il presidente del Napoli ed Ancelotti non è più saldo ed è probabile che già dalla prossima stagione possa esserci una sostituzione, che potrebbe essere anticipata qualora il Napoli continui a deludere dal punto di vista dei risultati. Decisivi quindi i prossimi due match, con il Milan ed il Liverpool in Champions League. Intanto però arrivano indiscrezioni di mercato sul possibile sostituto di Ancelotti e fra i nomi ne è spuntato uno a sorpresa.

Allegri possibile sostituto di Ancelotti al Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato della stampa francese, il Napoli starebbe valutando il possibile sostituto di Ancelotti, se non per questa stagione, dalla prossima, in modo tale da poter iniziare un nuovo progetto tecnico. Fra i nomi più chiacchierati ci sarebbe anche uno degli allenatori più amati dai sostenitori bianconeri e che negli ultimi anni ha raccolto numerosi trofei con la Juventus: Massimiliano Allegri.

De Laurentiis stravede per il tecnico toscano e lo riterrebbe l'ideale per confrontarsi con una piazza molto esigente, in quanto anche alla Juventus ha dimostrato di sopportare la pressione di chi deve vincere, tipica di una società blasonata come quella bianconera. Attualmente il tecnico toscano ha un contratto in scadenza con la Juventus fino al 2020 a 6 milioni di euro a stagione, ecco che allora dalla prossima stagione potrebbe rappresentare un'opportunità per il Napoli.

Allegri piace a Manchester United e Paris Saint Germain

Come è noto, il tecnico toscano grazie ai risultati raggiunti con la Juventus ha acquisito sempre più considerazione a livello europeo a tal punto che molte società potrebbero pensare di affidarsi a lui per far ripartire un nuovo progetto tecnico. Si è parlato di recente della possibilità Manchester United, con Solskjaer che sarebbe a rischio esonero già in questa stagione.

Anche il Paris Saint Germain apprezza molto Allegri, nello specifico il direttore generale della società francese Leonardo. Attualmente Tuchel sta raccogliendo ottimi risultati con il Psg sia in Champions League che in Ligue 1, ma per la prossima stagione non è da escludere la possibilità di un cambio in panchina.