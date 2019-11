In questi giorni molti giocatori della Juventus sono al seguito delle rispettive nazionali. Fra questi c'è Emre Can che è stato convocato dalla Germania per le gare di qualificazione ad Euro 2020 di sabato 16 novembre e di martedì 19 novembre.

Il tedesco, però, è stato protagonista di un gesto molto bello dimostrando di avere un grande cuore. Il centrocampista della Juventus, come hanno rivelato alcuni organi di stampa turchi, ha infatti donato una macchina per la dialisi ad un ospedale turco che si trova nella provincia di Bingol e più precisamente nel distretto di Kigi.

Emre Can ha deciso di acquistare questi macchinario quando è venuto a sapere che un suo amico, questa estate, non poteva tornare a casa proprio per la mancanza di questo strumento in loco. Dunque il giocatore della Juve ha provveduto personalmente ad acquistare la macchina per la dialisi che ora è già operativa in ospedale e disponibile per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Venerdì la Juve si allenerà al mattino

Questo pomeriggio la Juventus è intanto tornata ad allenarsi alla Continassa. Ovviamente all'appello mancavano Emre Can e tutti gli altri nazionali che sono attesi solo la prossima settimana. Dunque, quest'oggi, la squadra ha lavorato a ranghi ridottissimi, visto che mancavano 14 giocatori ed inoltre erano assenti anche Gonzalo Higuain e Douglas Costa, in permesso per una giornata.

In questi giorni anche Blaise Matuidi non è in gruppo visto che è infortunato. Il francese si sta curando dopo aver riportato la frattura della cartilagine della decima costa.

Nella giornata di venerdì, la Juventus proseguirà gli allenamenti e la squadra si ritroverà alla Continassa per svolgere una seduta mattutina. In questi giorni, chi non è convocato in nazionale, lavorerà soprattutto per migliorare la condizione fisica e per essere al top alla ripresa.

Chi potrà sfruttare la pausa per scalare le gerarchie è Adrien Rabiot che visto anche con l'infortunio di Matuidi potrebbe riuscire a ritagliarsi uno spazio sempre più importante.