Questa mattina, poco dopo le 10:30, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa spiegando che al 99% Cristiano Ronaldo non sarà a disposizione per la gara contro l'Atalanta. CR7 lavorerà per recuperare in vista della Champions League. Dunque contro l'Atalanta, l'attacco della Juventus sarà composto da Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Per il resto ci saranno altre novità e anche in difesa è possibile che Maurizio Sarri tenga a riposo anche Juan Cuadrado che in nazionale ha rimediato una botta alla schiena.

Perciò al suo posto sulla destra dovrebbe toccare a Danilo, mentre nella corsia opposta ci sarà Mattia De Sciglio, in mezzo, invece, spazio alle certezze Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt.

Dubbio sulla trequarti

La Juventus, questa mattina, si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro l'Atalanta. Nella seduta di oggi, Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà domani, anche perché la Juve scenderà in campo alle 15 e perciò sabato non ci sarà la possibilità di fare un'ulteriore rifinitura.

Dunque, le prossime ore serviranno solo per risolvere gli ultimi dubbi che ci sono nella testa di Maurizio Sarri. Il tecnico in particolare deve decidere chi schierare sulla trequarti e il ballottaggio è fra Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. Al momento il numero 33 juventino è favorito sul gallese e alle sue spalle agirà il centrocampo a tre che dovrebbe prevedere la presenza dei tre titolatissimi ovvero Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Il francese sente ancora un piccolo fastidio al costato ma stringerà i denti anche perché Adrien Rabiot ha un piccolo fastidio muscolare. Dunque le ultime scelte di formazione Maurizio Sarri le prenderá solo poco prima di lasciare l'hotel che ospiterà la Juventus in queste ore.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Higuain.

I convocati di Sarri

Maurizio Sarri poco prima della partenza per Bergamo ha diramato l'elenco dei giocatori che saranno a disposizione per la gara contro l'Atalanta. I convocati del tecnico juventino sono 20. Portieri: Szczesny, Pinsoglio e Buffon. Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani e Demiral. Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Bentancur, Emre Can. Attaccanti: Dybala, Higuain, Bernardeschi e Douglas Costa. In questo elenco ovviamente manca Cristiano Ronaldo che resterà a Torino per rimettersi dal piccolo fastidio che lo sta limitando nell'ultimo periodo.

L'obiettivo di CR7 è quello di tornare al top della forma quanto prima e in particolare vuole esserci nella sfida di Champions League del 26 novembre contro l'Atletico Madrid.